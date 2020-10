VIDEO: Nesprejemljiv 'napad' na policiste v Fužinah

Pridobljena posnetka sta bila posneta v Ljubljani po 21. uri v ljubljanskem naselju Fužine. Kot je videti, se ob manjšem ognju zadržuje skupina mladeničev in mladenk, ki se zabava kljub policijski uri. Po nekaj sekundah se na posnetku pojavi policijsko vozilo, ki ustavi nedaleč stran. Skupina se zažene proti vozilu, videti je tudi, da se je pri teku proti policijskemu vozilu pojavilo več posameznikov iz različnih smeri, nekateri so prišli do policistov. Policijsko vozilo je nato hitro zapustilo območje.