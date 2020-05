Vinarji imajo polne kleti, saj dva meseca niso prodali skorajda nič. Kaj zdaj?

Ali bo letos manj trgatev? Kleti vinarjev so namreč polne - napolnili sta jih zadnji dve dobri letini, zaradi zaprtja barov in restavracij pa v zadnjih dveh mesecih niso mogli prodati skorjda nič. Kaj pričakujejo od države? Veliko predvsem butičnih vinarjev pa se hkrati sprašuje, ali se jim letos sploh splača trgati grozdje. Obstaja pa še ena pot: da zaloge vina predelajo v kis, žgane pijače in celo razkužila.