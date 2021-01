Virus, zelo podoben SARS-CoV-2, odkrili v vzorcih netopirjev iz Kambodže

Vzorci so bili leta 2010 na severovzhodu Kambodže odvzeti netopirjem vrste Rhinolophus shameli (podkovnjak), kakršne najdemo v Kambodži, Laosu, Mjanmaru, na Tajskem in v Vietnamu. V okviru projekta, ki ga je podprl Unesco, so raziskovalci primerjali raznolikost vrst netopirjev na dveh straneh reke Mekong v severni Kambodži. Na Pasteurjevem inštitutu v Phnom Penhu so bili vzorci vse od tedaj shranjeni pri minus 80 stopinjah Celzija, poročaSouth China Morning Post.

Po izbruhu virusa SARS-CoV-2 so znanstveniki po svetu v iskanju sorodnih koronavirusov začeli izvajati dodatne teste na shranjenih vzorcih. Kamboški znanstveniki na omenjenem inštitutu so pregledali 430 vzorcev. 16 od njih je bilo pozitivnih na koronaviruse, med njimi pa sta bila dva skoraj enaka seva, za katera se je izkazalo, da sta bližnja sorodnika SARS-CoV-2. Ujemanje z njim je bilo kar 92,6-odstotno, so zapisali v poročilu, ki je bilo objavljeno ta teden.

Gre za najbolj soroden virus, odkrit izven Kitajske, ki daje nove informacije za preiskave o izvoru patogena. Do zdaj je za najbližjega veljal virus, ki so ga odkrili pri netopirjih v jugozahodni kitajski provinci Junan – med njima so potrdili 96,2-odstotno podobnost.