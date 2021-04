Znanstveniki: Kavarne na prostem so varne

Raziskave z Irske namreč kažejo, da so od začetka epidemije do 24. marca letos, od 232.164 okuženih zabeležili le 262 primerov okužb, kjer so se posamezniki okužili na prostem. To predstavlja 0,1 odstotka vseh okuženih. Po podatkih Nadzornega centra za varovanje zdravja (HPSC), ki spremlja število okuženih, se je 124 oseb okužilo na gradbiščih, 131 oseb med športnimi aktivnostmi in fitnesom, sedem oseb pa med zasebnim druženjem dveh družin.

Ed Lavelle, profesor biokemije na Trinity College Dublin, je dejal, da so bile ugotovitve "res odlična novica in podpirajo veliko dokazov iz ZDA", ki kažejo, da so zunanje dejavnosti same po sebi varne. Dodal je, da glavno vprašanje ni aktivnost na prostem, ampak kaj se zgodi potem. "Odprte kavarne na prostem, so zelo varne. Ključno je, kaj se zgodi po aktivnosti na prostem," je pojasnil.

Docentka na šoli za arhitekturo University College Dublin, profesorica Orla Hegarty, je dejala, da HPSC težko meri zunanji prenos, saj se gradnja in šport lahko izvajata tako zunaj kot noter. Dejala je, da je tveganje na prostem majhno,"če se ljudje držijo fizične razdalje, se izogibajo tesnim pogovorom in zelo pazijo, da so skupni prevoz in skupna stranišča zelo dobro prezračeni - in da v njih ostanejo zelo kratek čas in nosijo maske". "Med špansko gripo so ljudem svetovali, naj se pogovarjajo drug ob drugem in ne iz oči v oči, kar potrjuje tudi to, kako so merili virusne delce, ki se gibljejo v zraku, ko ljudje dihajo in govorijo. Tveganje za okužbo na prostem je majhno, saj bo večino virusa verjetno odpihnilo in razredčilo v vetru, kot cigaretni dim, razen če niste preblizu okuženega."

ProfesorChris Whitty, glavni zdravnik Združenega kraljestva je dodal, da so dokazi zelo jasni in"da so zunanji prostori varnejši od zaprtih". Ne le, da svež zrak razredči virus, pomaga tudi pri izhlapevanju kapljic, v katerih se prenaša, poleg tega pa bi tudi ultravijolična svetloba morala ubiti kateri koli virus na prostem.

Kljub temu, pa to ne pomeni, da se virus na prostem ne širi. Ena študija je pokazala, da sta dva moška na Kitajskem, ki sta se vsaj 15 minut pogovarjala iz oči v oči, dovolj za širjenje virusa. Če je nekdo okužen - morda ne da bi se tega zavedal, ker nima simptomov - virus sprošča med dihanjem, še posebej, če kašlja. Nekaj ​​tega se bo preneslo v kapljicah, večina jih bo sicer hitro padla na tla, vendar bi lahko dosegle vaše oči, nos ali usta, če ste od njih oddaljeni približno dva metra. Zato ohranjajte primerno distanco.