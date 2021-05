Višje sodišče v Kopru ustavilo postopek zoper moškega, ki ni nosil maske

Okrajno sodišče je globo potrdilo, Višje sodišče v Kopru pa je postopek ustavilo. Razsodilo je, da odlok, ki določa obvezno nošenje maske, presega napotitev iz Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), ki je podlaga za ta odlok. Država pa mora biti pri sankcioniranju državljanov po mnenju sodišča s svojimi akti izrecna in natančna.

Teršek: Zgodovinska sodba!

"Globok priklon in poklon višjemu sodišču v Kopru, ki je storilo, kar bi Ustavno sodišče moralo storiti že zdavnaj," je ob tem na svojem profilu na Facebooku zapisal pravnik Andraž Teršek.

Vsi, ki so bili zaradi nenošenja obrazne maske kaznovani ali oglobljeni, lahko po njegovih besedah od države zahtevajo vračilo plačane globe, ker "ste plačali nekaj, česar niste bili dolžni plačati, tega pa pravno niste vedeli – to pravno gledano veste zdaj".

Globe zaradi tega so nične, ker to ni prekršek, je prepričan Teršek. Kot pravi, že ves čas ponavlja: če to izrecno ne piše v zakonu, ni mogoče kar domnevati, da je maska zadeva gibanja in da je gibanje brez maske prepovedano.