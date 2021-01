Visoke številke v Posavju: sevniški župan prebivalce poziva k zresnitvi

Porast okužb v DSO V Posavju sicer nadaljujejo množično testiranje občanov, veliko testiranj pa opravljajo tudi v podjetjih. Opravili so tudi prva cepljenja v domovih za starejše in med zdravstvenimi delavci.

Bolnišnice so polne, primarno zdravstvo poroča o velikih težavah pri zagotavljanju mest za bolnike, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, so poudarili in vnovič pozvali k upoštevanju zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in k dvigu ravni sprejemljivosti cepljenja, kar medicina " opredeljuje kot edini način za dolgoročno rešitev stanja".

Sevniški župan Srečko Ocvirk je zaSTA ocenil, da podobno kot velja za Občino Sevnica, velja tudi za preostalo Posavje. Opozoril je predvsem na vnovično rast okužb v tamkajšnjih domovih za starejše in pozval k zresnitvi in zajezitvi okužbe. Povzel je še ugotovitve območnega zdravstva, da približno desetina okuženih resno zboli.

Darja Cizelj, direktorica Dom upokojencev Brežice, ki združuje skoraj 550 oskrbovancev Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Doma upokojencev Sevnica in Doma upokojencev Brežice, je navedla, da imajo največ okužb stanovalcev v Impoljci, kjer sicer pred koncem leta niso imeli okužb.

Okuženih je 44 stanovalcev tamkajšnje posebne enote, V Sevnici imajo 18 okuženih stanovalcev in v Brežicah pet. Kot je ocenila, gre v Sevnici in Brežicah za vnovično rast okužb, sicer pa stanje ni kritično in ga v vseh domovih obvladujejo. Direktorica Doma starejših občanov KrškoNuša Masnik pa je zatrdila, da so tam zadnjo okužbo med stanovalci imeli 18. decembra.

Preveč druženja med prazniki

Vodja brežiške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Zdenka Močnik je povedala, da v Posavju ugotavljajo, da je omenjena rast okuženosti posledica neodgovornega ravnanja posameznikov in praznikov in ne toliko delovanja gospodarstva.