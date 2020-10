Vlada bo analizirala ukrepe: kaj bo s šolo prihodnji teden?

Vlada bo nocoj predvidoma pregledala učinke do zdaj sprejetih ukrepov v močnem jesenskem valu epidemije in razpravljala o tem.

Med najbolj nestrpnimi so ravnatelji in starši šolarjev, ki jih zanima, kako se bo šolsko leto odvijalo v prihodnjih tednih. Tudi za njih bo odgovore prinesel šele jutrišnji večer. Vladni govorec Jelko Kacin je ob tem delodajalce pozval, naj bodo tenkočutni in razumevajoči do zaposlenih z majhnimi otroki. Vrtci so namreč večinoma zaprti, nekateri starši pa tudi ne želijo, da gre otrok v vrtec zaradi nevarnosti okužbe.

A dosedanje naraščanje števila okužb ne kaže na obrat na bolje. V torek je Slovenija celo prebila prag 2000 novih okužb v enem dnevu, potrdili so jih namreč kar 2605. Tudi ob izjavah vodje strokovne svetovalne skupine Bojane Beovićna sredini novinarski konferenci vlade, da je smiselno, da trenutno veljavni ukrepi veljajo 28 dni in v tem času se bo tudi pokazala njihova učinkovitost, je tako pričakovati podaljšanje.