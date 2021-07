Več kot 90 milijonov evrov za stroške covidnih ukrepov

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, je vlada v okviru finančnega načrta ministrstva za zdravje prerazporedila 57 milijonov evrov. Denar bo med drugim namenjen za dodatke po šestem protikoronskem zakonu, za povrnitev stroškov izvajanja presejalnih testov, za dodatke za študente ter za storitve cepljenja in prevozov nujne medicinske pomoči.

Ministrstvu za javno upravo in uradu vlade z komuniciranje je razporedila 280.000 evrov za ponovno vzpostavitev klicnega centra za informacije o koronavirusu.

Geodetski upravi RS je prerazporedila 306.000 evrov za stroške poštnin, in sicer zaradi zvišanja cen poštnih storitev ter za plačila stroškov v povezavi z obvladovanjem epidemije.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo prerazporejenih 110.000 evrov namenilo za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delavnih invalidov v letu 2021.

Finančna uprava RS je dobila 22,5 milijona evrov za izplačilo unovčenih bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi ter izplačilo unovčenih turističnih bonov.

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je vlada prerazporedila sedem milijonov evrov za financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje in izobraževanja ter znanosti za mesec maj. Za ta namen so razporedili tudi ostanek sredstev za pokrivanje izpada prihodkov v študentskih domovih in za izplačilo dodatkov javnim uslužbencem.

Ministrstvo za izobraževanje je poleg tega prejelo skoraj 3,5 milijona evrov za izplačilo dodatkov po zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva.