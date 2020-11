Vlada bo odločala o ukrepih, pričakovati je podaljšanje

Vlada bo na dopisni seji po pričakovanjih odločala o podaljšanju ali delnem sproščanju nekaterih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Krivulja okužb se sicer spodbudno umirja, a število novo sprejetih bolnikov s covidom-19 v bolnišnice še narašča. Tako je, kot so nakazali vladni predstavniki, pričakovati podaljšanje ukrepov.

A pristojni pozivajo k nadaljnjemu spoštovanju ukrepov in priporočil. Razmere v bolnišnicah namreč še naprej ostajajo zelo resne, v prihodnjih dneh je pričakovati še vedno večji priliv novih bolnikov s covidom-19, kot bo odpuščenih iz bolnišnice. "Dokler bo tako, bo vlada na predlog svetovalne skupine izredno konservativna in ne bo tvegala nobene sprostitve, ki bi nas morda ponovno odpeljala v vode, iz katerih smo pravkar prišli," je v sredo pojasnil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Tudi premier Janez Janša je v torek poudaril, da nas čaka "najmanj mesec dni trdega boja z virusom in nato še meseci velike previdnosti". Kot je dejal, je vlada zaradi odločitve ustavnega sodišča omejena na sprejemanje ukrepov, ki lahko trajajo brez nove presoje zgolj teden dni. Pri tem je po njegovih navedbah jasno, da bodo morali nekateri ukrepi trajati dlje časa.

Vlada je pretekli petek za teden dni podaljšala zaprtje trgovin z nenujnim blagom ter omejitev zbiranja več kot šestih ljudi in gibanja med občinami. Ukrepe za zajezitev širjenja virusa, kot je obvezno nošenje maske, je podaljšala za 14 dni. Še vedno je prepovedano zapuščanje doma med 21. in 6. uro, zaprte so nenujne dejavnosti.