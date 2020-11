Vlada bo po pričakovanjih podaljšala ukrepe za omejitev širjenja virusa

Spomnimo, da je vlada konec preteklega tedna zaostrila ukrepe za zajezitev širjenja virusa, s čimer smo se delno vrnili v čas spomladanskega, prvega vala. Prepovedala je vse zbiranje ljudi, izjema so le ožji družinski člani oziroma člani istega gospodinjstva. S ponedeljkom pa so svoja vrata zaprle vse nenujne trgovine, ustavil se je javni potniški promet.

Še vedno ostaja prepovedano prehajanje med občinami. Vrtci so odprti le za nujne primere, pouk že drugi teden poteka na daljavo. Za vstop na Hrvaško je vse manj izjem, ki omogočajo vrnitev v državo brez odrejene karantene.

Vlada je prejšnji teden ob sprejetju zaostrenih ukrepov napovedala, da bodo ti veljali vsaj 14 dni, pri čemer pa mora vlada nekatere ukrepe – denimo tiste, ki se nanašajo na zbiranje in gibanje prebivalstva – presojati vsak teden.

Tudi minister za zdravje Tomaž Gantarje v ponedeljek v državnem zboru izrazil pričakovanje, da bodo čez 14 dni začeli sproščanje ukrepov. Včeraj je začel veljati odlok, s katerim je vlada še za 30 dni podaljšala razglasitev epidemije covida-19. V jesenskem drugem valu je vlada epidemijo razglasila z 19. oktobrom, in sicer za 30 dni, v ponedeljek pa je sklenila odlok podaljšati do 17. decembra. Kot so navedli, so se tako odločili, ker se okužba z novim koronavirusom še vedno hitro širi med prebivalstvom.

Delež pozitivnih testov je bil v torek sicer skoraj 30-odstoten, kljub strogim vladnim ukrepom. Povečuje se tudi število hospitaliziranih, na včerajšnji dan se je v bolnišnicah po Sloveniji zdravilo 1280 obolelih, 209 na oddelkih za intenzivno terapijo. Beležimo veliko število smrtnih žrtev, v torek je zaradi covida-19 umrlo 43 bolnikov, dan pred tem 45. Skrbi pa predvsem dejstvo, da je virus vdrl v številne domove za ostarele in se tako hitro širi med najranljivejšo skupino.