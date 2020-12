PRENOS V ŽIVO: 1784 novih okužb s koronavirusom, umrlo 61 ljudi

Vlada je včeraj podaljšala veljavnost vseh do sedaj sprejetih protikoronskih omejitev, predstavila pa je načrt za sproščanje ukrepov s petimi fazami. Trenutno smo v črni fazi in torej veljajo ukrepi, kakršne imamo. Naslednja faza, rdeča, sledi, ko bo število okuženih v sedemdnevnem povprečju padlo pod 1350, število hospitaliziranih pa pod 1200.

Pristojni so v sredo opravili 6704 testiranja in potrdili 1772 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil tako 26,4-odstoten. V sredo je umrlo 45 ljudi. Hospitaliziranih je 1289 oseb, na intenzivni negi se jih je zdravilo 198. Iz bolnišnice so odpustili 76 bolnikov, je še včeraj sporočila vlada.

V sredo so največ okužb z novim koronavirusom znova potrdili v Ljubljani (171) in Mariboru (82), v obeh občinah sicer manj kot dan prej. Najvišji delež trenutno okuženih so imeli znova v občinah Kobilje (3,119 odstotka) in Križevci (2,708 odstotka).