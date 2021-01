Vlada bo pretresala ukrepe, znani bodo rezultati raziskave o angleškem sevu

Na NIJZ so sicer vladi svetovali, naj, če bo potrebno zaostrovanje ukrepov, najprej zapre druge možne lokacije prenosa, ne pa šol in vrtcev.

Kako razširjen je angleški sev v Sloveniji?

Kako razširjena je angleška varianta virusa v Sloveniji, bo jasno danes, ko bo znana analiza Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pa je do torka pri treh od 291 vzorcev dokazal vse specifične mutacije, značilne za angleško različico.

Zaradi odkritja angleške različice je bilo sicer še v ponedeljek odprto vprašanje torkove vrnitve učencev prve triade v šole in predšolskih otrok v vrtce v devetih regijah. A so epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje po oceni novega položaja delno odprtje šole vendarle podprli,tako da so se najmlajši učenci v torek vrnili v šolske klopi.