Vlada bo preučila epidemiološke razmere in učinkovitost ukrepov

Trenutno znaša v državi sedemdnevno povprečje števila okuženih 1848, v ponedeljek sta se v bolnišnicah zdravila 1202 bolnika s covidom-19. Medtem pa bi glede na dopolnjen vladni načrt treba najprej na nacionalni ravni izpolniti kriterij manj kot 1350 okužb s koronavirusom v povprečju na dan v zadnjih sedmih dneh in manj kot 1200 hospitaliziranih covidnih bolnikov, nato pa bi se lahko v posameznih regijah začeli sproščati ukrepi.

Ko bo to doseženo, je po regijah z ugodnejšo epidemiološko situacijo predvideno odpiranje vrtcev in osnovnih šol za prve tri razrede, sprostijo se tudi nujne laboratorijske vaje za študente, odprejo se muzeji, knjižnice in galerije, dovolijo se brezkontaktni športi na prostem. Vrnitev ostalih osnovnošolcev v šolske klopi je predvidena v oranžni fazi, ko bo tako sedemdnevno povprečje novih okužb na dan kot hospitaliziranih padlo pod 1000.