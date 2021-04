Vlada bo znova razpravljala o ukrepih. Nas čakajo spremembe?

Potem ko je vlada zaradi poslabševanja epidemije za enajst dni močno omejila javno življenje, so od ponedeljka znova odprte šole in vrtci, trgovine in številne storitve, pa tudi muzeji, knjižnice in galerije. Ponovno je tudi dovoljeno izvajanje verskih obredov s sicer močno omejeno navzočnostjo vernikov. Vrhunskim športnikom so dovoljeni treningi in tekme, vadba z določenimi omejitvami pa tudi rekreativnim športnikom.