Državljani, ki se vračajo iz tretjih držav, v obvezno 14-dnevno karanteno

Državljani, ki so se danes vračali z BiH, so šele ob vstopu v državo izvedeli, da morajo v obvezno 14-dnevno karanteno.

Številni državljani Slovenije, ki se te dni vračajo domov iz Bosne in Hercegovine (ob tem ni nepomembno, da je bil v nedeljo največji muslimanski praznik, bajram), z ogorčenjem ugotavljajo, da je vlada dobesedno čez noč spremenila odlok o prehajanju meje za državljane iz tako imenovanih tretjih držav, med katere sodi tudi Bosna in Hercegovina.

Do spremembe je prišlo nedavno in danes je bila uveljavljena. Pričakujemo precejšnjo gnečo in veliko nejevolje pri tistih, ki so verjeli, da kljub temu, da imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji, lahko pridejo nazaj v Slovenijo brez karantene. Odslej velja, da bodo tudi oni morali v karanteno.

V uradnem listu z dne 25. 5. 2020 je namreč pisalo, da obvezna 14-dnevna karantena "ne velja za državljane RS in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v RS" . Včeraj popoldan pa je vlada brez predhodne najave in sploh brez kakršnega koli obvestila – o tem nismo bili obveščeni niti mediji – obrnila ploščo: "Glede na oceno Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in skladno s tem odlokom je bilo včeraj določeno, da se 14-dnevna karantena ob vstopu v Slovenijo odredi vsem tistim osebam, ki v Slovenijo vstopajo iz tretje države (kar določa prvi odstavek 11. člena), ne glede na državljanstvo in bivališče, razen za izjeme, določene v 12. členu odloka," so nam zdaj sporočili z Ministrstva za notranje zadeve (MNZ). Pa še to po našem vztrajnem spraševanju, kaj se pravzaprav dogaja na mejah – na nas se je namreč obrnilo več razočaranih in jeznih državljanov, ki so ob vstopu v državo nepričakovani izvedeli, da je za njih odrejena obvezna karantena.

Izjeme, za katere spremembe odloka ne velja, so: (1) osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo RS v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba; (2) osebe, ki izvajajo prevoz blaga v RS ali iz RS v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca; (3) osebe z diplomatskim potnim listom; (4) osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode; (5) pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za RS, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog; (6) osebe, ki potujejo čez RS v drugo državo v istem dnevu; (7) osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje in to izkazujejo z ustreznimi dokazili ter predložijo negativni izvid testa na covid-19, ki ni starejši od treh dni; (8) osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji.

Pisali so nam tudi iz slovenskega podjetja MK Team, ki se ukvarja z elektro-strojnim inženiringom. Uvodoma so zapisali, da v podjetju zaposlujejo delavce iz tretjih držav, ki imajo začasno bivališče v Sloveniji. "Od meseca februarja 2020 do 22. maja 2020 niso odšli iz Slovenije in svojih družin niso videli že kar nekaj mesecev. Dva delavca sta odšla prejšnji teden in sta se po štirih dneh vrnila brez omejitev. Glede na veljavni odlok, da delavcem ni potrebno v 14-dnevno karanteno, smo se odločili, da lahko odide še naslednja skupina, in sicer 28. maja, na kratki štiridnevni dopust,"so razložili problem, ki je nastal po tem, ko je vlada čez noč spremenila odlok in uvedla 14-dnevno karanteno tudi v tem primeru. "Razumeli bi smiselnost odloka, če bi se povečevalo število obolelih v omenjenih državah ali pri nas. Rahljanje ukrepov na vseh nivojih, na drugi strani pa zaostrovanje, kljub temu, da so to delavci z začasnim bivališčem v Sloveniji. Turistom, ki prihajajo na dopust v Slovenijo, pa ni potrebno v karanteno,"so izpostavili nesmiselnost ukrepa.

Izpostavili so, da imajo v podjetju delo, zato je ostati brez skupine delavcev v teh časih nesprejemljivo. Prav tako pa so poudarili, da poskušajo skrbeti za zadovoljstvo delavcev, kar vključuje tudi to, da se ti vidijo s svojimi domačimi. "Navkljub virusu smo socialna bitja. Naša želja in cilj je ostati vitalno podjetje, ne še ena skupina ljudi, ki se bo prijavila na Zavod za zaposlovanje,"so v koncu poziva, ki so ga naslovili tudi na NIJZ, MZZ, MNZ, MGRT ter vlado RS, zapisali.

Kacin: Vemo, da bo to povzročilo veliko nejevolje

Zjutraj smo se obrnili na novomeško policijo, pod katero sodi mejni prehod Obrežje, od koder so se nam javljali zmedeni državljani, ki so se vračali domov. Niti tam nam niso znali povedati, o kakšni spremembi neki poročajo državljani, ki prehajajo mejo. No, se je pa te teme naposled le dotaknil vladni govorec Jelko Kacin, ki je na novinarski konferenci povedal: "NIJZ ocenjuje kot neustrezno ureditev, da ob prihodu iz države, ki ni opredeljena kot "varna" država, osebam ni odrejena karantena. Tako se možnost vnosa bolezni bistveno poveča. Zato se je ministrstvo za notranje zadeve odločilo zaostriti izvajanje odloka o ukrepih na meji. Tako se 11. člen odloka razlaga ter izvaja v ožjem smislu. Karantena se odredi vsem osebam, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz tretje države in ne sodijo pod izjeme v 12. členu odloka, ne glede na državljanstvo ali bivališče."

Dodal je, da je do spremembe prišlo"nedavno in danes je bila uveljavljena". "Pričakujemo precejšnjo gnečo in veliko nejevolje, pri tistih, ki so verjeli, da kljub temu, da imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji, lahko pridejo nazaj v Slovenijo brez karantene, odslej velja, da bodo tudi oni morali v karanteno,"je dejal Kacin.

Po mesecih zatišja zaradi razglašene epidemije covida-19 je na ljubljansko letališče prispel prvi redni potniški let. Ob 9. uri je pristalo letalo srbske družbe Air Serbia, s čimer se vzpostavlja redno letenje na Brnik. Na letalu je bilo po podatkih Jelka Kacina 24 potnikov, 12 potnikom je bila odrejena karantena, a so se trije odločili – prav zaradi spremembe odloka – da se raje vrnejo v Beograd.