Vlada uvrstila covid-19 v 1. skupino nalezljivih bolezni: bo cepljenje zato res obvezno?

V Uradnem listu je bil 3. septembra objavljen nov vladni odlok, po katerem velja, da "prijavljanje nalezljive bolezni covid-19 poteka na način, ki ga Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) in Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni določata za kugo ali virusno hemoragično mrzlico po povzročiteljih iz 1. skupine nalezljivih bolezni" . Ob vsesplošnem nezaupanju med ljudmi je to vnovič povzročilo precej razburjenja (in kar nekaj žolčnega razpravljanja na družbenih omrežjih). Preverili smo, zakaj je vlada sprejela takšen odlok in kaj ta v resnici pomeni za državljane.

Covid-19 je bil tako uvrščen v skupino bolezni, v kateri so še davica, gnojni meningitis, hemoragična mrzlica, kolera, kuga, ošpice, otroška paraliza, rumena mrzlica, steklina in vranični prisad. "Bolezni so različne glede na hitrost širjenja, način prenosa, vpliv na javno zdravje ... Samo visoka smrtnost ni razlog za uvrstitev bolezni v 1. skupino. Za vse te bolezni pa velja, da jih je treba čim hitreje prepoznati in o tem obvestiti epidemiološko službo, ki predlaga nadaljnje ukrepe za zamejevanje širjenja okužbe," so pojasnili na MZ in zatrdili, da "sprememba odloka ni v nikakršni povezavi s cepljenjem in tudi ne vpliva na odločitve v zvezi s tem" .

"Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 30. 1. 2020 zaradi novega koronavirusa iz Kitajske razglasila globalno nevarnost za javno zdravje. Ker je šlo za povsem nov virus, ki povzroča novo nalezljivo bolezen, ZNB določa, da lahko Vlada RS s sklepom določi, da se za to novo bolezen uporabijo ukrepi iz ZNB in o tem obvesti Državni zbor. Vlada RS je tak sklep sprejela že 13. 2. 2020. S sklepom z dne 3. 9. 2020 se za covid-19 jasneje določa zgolj način prijave nalezljive bolezni iz 1. skupine," so povedali na pristojnem Ministrstvu za zdravje (MZ).

Med ljudmi se je razširilo prepričanje, da so v tako imenovani prvi skupini le tiste nalezljive bolezni, pri katerih je smrtnost višja od 45 odstotkov in da je cepljenje proti njim (če cepivo seveda obstaja) obvezno. A to, kot zatrjujejo na MZ, ne drži.

Po njegovih besedah je umestitev covida-19 v prvo skupino verjetno posledica rigidnosti Zakona o nalezljivih boleznih, ki "ne predvideva, da bi se lahko pojavila nova bolezen ali postala epidemiološko pomembna kakšna nalezljiva bolezen, ki doslej to ni bila" . In prav to, česar ZNB torej ne predvideva, se je s pojavom bolezni covid-19 zgodilo. "Zato je bila vlada verjetno pred dilemo, ali za ustrezne epidemiološke ukrepe (prijavljanje, karantena) spremeniti celoten ZNB ali 'za silo', s pomočjo dodatnega odloka, umestiti covid-19 v obstoječi ZNB tako, da bodo mogoči ustrezna prijava in epidemiološki ukrepi. Sklepam, da so se v pomanjkanju časa odločili za drugo rešitev," nadaljuje Ihan.

"Cepivo, ki bi relativiziralo pravila uvajanja novih zdravil v EU, bi lahko povzročilo ogromno škodo pri zaupanju v sistem registracije novih zdravil, terapij in cepiv in to je prevelik zaklad, da bi ga bilo vredno s čimerkoli ogroziti," poudarja mikrobiolog dr. Alojz Ihan.

Ihan hkrati miri, da je strah glede uvedbe obveznega cepljenja proti covidu-19 odveč. "In to ravno zaradi rigidnosti sedanjega ZNB. Še manj možnosti za obvezno cepljenje pa je iz praktičnih razlogov – če cepivo sploh bo, ga verjetno ne bo dovolj niti za tiste, ki bi ga najbolj potrebovali; to so zaposleni v zdravstvu in domovih za starejše, pa starejša populacija v izpostavljenih poklicih, kot so učitelji, prodajalci, natakarji,"meni profesor in predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo na ljubljanski medicinski fakulteti. Poleg tega, dodaja, se poraja tudi vprašanje, ali bo cepivo pri starostnikih sploh učinkovito.

Kot je v intervjuju za našo spletno stran izpostavil že pred časom, je skepsa v zvezi s cepivom proti covidu-19 sicer absolutno potrebna. Tehnologije, ki se uporabljajo pri razvoju tega cepiva, so namreč "skoraj vse po vrsti revolucionarno nove, a tudi še slabo preizkušene", poudarja. "Naša pozornost mora veljati doslednim pravilom, ki so del tradicije EMA (Evropska agencija za zdravila, op. a.) in po katerih se v Evropski uniji ne more za uporabo registrirati cepivo, ki ne izpolni vseh, že desetletja formaliziranih postopkov registracije. Cepivo, ki bi relativiziralo pravila uvajanja novih zdravil v EU, bi lahko povzročilo ogromno škodo pri zaupanju v sistem registracije novih zdravil, terapij in cepiv in to je prevelik zaklad, da bi ga bilo vredno s čimerkoli ogroziti," je še izpostavil Ihan.