Novo pretresanje ukrepov, prehajamo v oranžno fazo

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb z novim koronavirusom je v torek znašalo 737, s čimer se ob 649 hospitaliziranih bolnikih država uvršča v oranžno fazo protikoronskih ukrepov. Trenutno so v državi vse regije oranžne, razen obalno-kraške, ki je rumena, in primorsko-notranjske, ki je rdeča.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logarje dejala, da vladi niso predlagali nobenih predlogov za dodatno sproščanje. "Za zdaj se nadaljuje sproščanje glede na faze po semaforju. Glede na to, da prehajamo v oranžno fazo, se sprošča po protokolu za oranžno fazo," je pojasnila.

Glede na semafor sproščanja ukrepov oranžna faza predvideva začetek pouka tudi na fakultetah in višjih šolah v omejenem obsegu, zbiranje do 10 oseb, odprtje trgovin v celoti ter odprtje teras in vrtov v gostinskih lokalih. Odprli se bodo tudi študentski domovi ter sprostilo gibanje med regijami. Od tega tedna je sicer dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na shodih. S tem je vlada sledila odločitvi ustavnega sodišča, ki je v četrtek začasno zadržalo izvajanje vladnega odloka v delu, ki začasno prepoveduje prireditve, shode in zborovanja.

Tako bi lahko vlada danes sprejela odločitev, da bodo tudi druge prireditve dovoljene za do 100 ljudi, je pojasnil minister za notranje zadeve Aleš Hojs.