Vlada: Predlogi za začasno zadržanje določbe o izstopu iz države niso utemeljeni

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) v 1. točki prvega odstavka 39. člena določa, da lahko takrat, ko z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da bi se v Republiko Slovenijo zanesle in v njej razširile določene nalezljive bolezni, vlada tudi določi pogoje za potovanja v države, v katerih obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo, in za prihod iz teh držav.

Vlada poudarja, da je ukrep začasen, saj odlok velja do 12. aprila 2021. Določa tudi izjeme za izstop iz države, ki so omejene na najnujnejša potovanja za zagotavljanje delovanja države in gospodarstva, na šolanje ter na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje in življenje.

Ukrepi delne omejitve gibanja ljudi, med njimi določitev pogojev za izstop iz države, so bili sprejeti ob upoštevanju dognanja epidemiološke in infektološke stroke, usmerjeni pa so v prepoved in omejevanje stikov med prebivalstvom. Ti ukrepi so po mnenju zdravstvene stroke med najučinkovitejšimi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, pravijo na vladi. Hkrati so bili ti ukrepi v skladu z načelom sorazmernosti sprejeti kot skrajni, ko z drugimi ukrepi po ZNB ni bilo mogoče preprečiti širjenja bolezni, še dodajajo.

Vlada meni, da so zatrjevane škodljive posledice in navedbe glede težke popravljivosti škodljivih posledic, ki jih navajajo pobudniki v predlogih za zadržanje, neutemeljene.

Pri tem je po mnenju vlade irelevantno, ali se oseba, ki odhaja v t. i. rdečo državo, pred odhodom testira ali ne, saj možnost okužbe v teh državah ni nič manjša za testirane in netestirane osebe (je pa manjša za cepljene in tiste, ki so covid-19 že preboleli). Posledično se tako omeji tveganje za dodatno zdravstveno obravnavo morebitnih novih okuženih oseb ob njihovi vrnitvi v Slovenijo in nadaljnji prenos okužbe.

32. člen Ustave RS sicer določa, da ima vsakdo pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadar koli vrne. Ta pravica se sme omejiti z zakonom, vendar samo, če je to potrebno, da bi se zagotovil potek kazenskega postopka, da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni ali se zavaroval javni red ali če to zahtevajo interesi obrambe države.

Vlada zaključuje, da bi začasno zadržanje 11. člena odloka lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice za javno zdravje, saj bi v državi prišlo do dodatnega naraščanje krivulje okužb, kar bi lahko posledično narekovalo potrebo po še ostrejših ukrepih na drugih področjih.