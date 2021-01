Vlada na Brdu pretresa ukrepe, sproščanja ni mogoče pričakovati

Premier Janez Janšaje že pred začetkom seje vlade na Brdu pri Kranju napovedal, da bodo subvencioniranje čakanja na delo s strani države podaljšali najmanj do konca letošnjega aprila. Na 48. redni seji bodo po dnevnem redu govorili o opravljenih nadzorih Zdravstvenega inšpektorata in ukrepih Policije za preprečitev širjenja novega koronavirusa.

Na dnevnem redu je tudi predlog o razglasitvi epidemije, ki so jo nazadnje podaljšali 17. decembra, odlok o razglasitvi pa preneha veljati 16. januarja. Na mizi je tudi predlog o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, kar je domena infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, govora pa bo tudi o določitvi pogojev vstopa v RS, kar spada pod Ministrstvo za notranje zadeve in pristojnega ministra Aleša Hojsa. Očitno bo govora tudi o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi, kaj natančno pa to pomeni, se bo vedelo po koncu seje vlade.

Na dnevnem redu pa je tudi predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence.