Vlada na dopisni seji predvidoma o gradivu glede odločitve ustavnega sodišča

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so še zapisali, da bo vladno gradivo sledilo oceni epidemiološke slike v državi in " s tem povezani skrbi za zaščito zdravja udeleženih v vzgoji in izobraževanju" . Vladni govorec Jelko Kacin je v petek poudaril, da se bo vse, kar velja za delo izobraževalnega sistema, nadaljevalo in da se glede načina izobraževanja s ponedeljkom ne spreminja nič.

Spomnimo. Ustavno sodišče je v četrtek za neveljavne označilo sklepe vlade, s katerimi je ta podaljševala ukrepe za zajezitev epidemije v vzgoji in izobraževanju, sprejete v obliki odloka, in sklep ministrice za izobraževanje o izobraževanju na daljavo. Ocenilo je, da gre pri sklepih za predpise, ki morajo biti objavljeni v uradnem listu, sicer niso veljavni. Posledično je po navedbah ustavnih sodnikov prenehala tudi veljavnost samega odloka o začasni prepovedi zbiranja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Služba vlade za zakonodajo je v izjavi zapisala, da bo vlada po odločitvi sodišča tako znova odločala o ukrepih in jih bo "glede na stališče, da gre za predpise", objavila tudi v uradnem listu.

Vladna služba za zakonodajo je v izjavi za javnost sicer poudarila stališče vlade, da so bili vsi ukrepi sprejeti na pregleden in javen način ter po njenem mnenju tudi ustrezno predstavljeni in objavljeni. Vse navedeno po mnenju vlade velja tudi za akte, s katerimi je podaljševala ukrepe. "Tudi o teh ukrepih je bila takoj obveščena javnost in posebej še DZ," so zapisali. Odločitev sodišča pa je vlado presenetila, "saj se v svojih prejšnjih odločitvah, ki so se nanašale na ukrepe, ni postavilo na takšno stališče".