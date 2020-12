Vlada ni upoštevala stroke in je zamujala z ukrepanjem

Kot navaja portal, se je strokovna skupina od konca septembra do konca novembra sestala trinajstkrat. Stroka je vladi predlagala več ukrepov, ki pa jih ta ni upoštevala. Med predlaganimi ukrepi je bila tudi uvedba obveznega rednega testiranja za vse zaposlene v domovih za starejše. S tem bi namreč lažje odkrili okužene brez simptomov. Domovi za starejše so nato postali glavna žarišča okužb in smrti.

Skupina je vlado prav tako opozarjala, kaj vse v sistemu obrambe proti virusu ne deluje. Težave so prepoznali v nepravočasnem izdajanju epidemioloških karanten, saj so številni prejemali odločbe šele po izteku karantene. Prav tako so predlagali zapiranje posameznih občin in ne regij oz. celotne države. Kritike so bile izrečene tudi na račun aplikacije za ugotavljanje stikov, ki da funkcionalno ne deluje.