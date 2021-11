Vlada novi interventni zakon, vreden 180 milijonov evrov, poslala v potrditev v DZ

Solidarnostni dodatek bodo prejeli upokojenci s pokojninami do 714 evrov, kmetje brez pokojnin v starosti nad 65 let, invalidi in vojni veterani. Ta enkratna izplačila so predvidena do 31. decembra. Predviden je tudi mesečni dodatek za pripadnike sil za zaščito in reševanje ter za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah. Ta ukrep bo veljal do konca leta 2021 in ga bo lahko vlada za šest mesecev podaljšala.

Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 poleg tega podaljšuje nekatere zdaj veljavne ukrepe. Neizkoriščeni letni dopust za leto 2020 bo mogoče koristiti še do 1. aprila 2022, tistega za leto 2021 pa do konca prihodnjega leta.

Za policiste se predlaga začasen preklic zakonske omejitve dela preko polnega delovnega časa, za zaposlene v javni zdravstveni službi pa podaljšanje prednostnega razporejanja kadra zaradi nujnih potreb. V izobraževanju so bo mogoče tudi v tem šolskem letu zaposlovanje za določen čas brez javne objave prostega delovnega mesta.

Podaljšanje turističnih bonov, pomoč pri nakupu hitrih testov

Turistični boni, ki so jih junija lani prejeli vsi prebivalci Slovenije in so bili sprva predvideni za koriščenje do konca lanskega leta, nato pa za leto dni podaljšani, bodo po novem veljali do konca junija 2022. Glede podaljšanja letošnjih bonov 21, ki prav tako veljajo do konca letošnjega decembra, za zdaj odločitve še ni, vendar lahko vlada to kadarkoli stori sama s sklepom.

Na področju zdravstva se med drugim podaljšujeta financiranje telemedicinske obravnave do konca leta 2022 ter možnost koriščenja treh dni odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika do 28. februarja 2022, zdravnikom iz tujine pa še vse leto 2022 ne bo treba predložiti dokazila o znanju slovenščine. Do sredine leta 2022 se bo podaljšala veljavnost izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi.

Na področju gospodarstva se do konca leta 2022 podaljšuje veljavnost interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19, ki ga je DZ sprejel maja lani. Zakon določa prednostno obravnavo pri pristojnih organih za investicije s seznama, na katerega je vlada najprej uvrstila 349 projektov in ga nato še razširila.

Potem ko je 8. novembra začel veljati odlok, ki določa obvezo samotestiranja in povračilo sredstev za nakup hitrih testov delodajalcem, je vlada v predlog zakona zapisala upravičence do tega ukrepa. Pomoč pripada pravnim ali fizičnim osebam javnega ali zasebnega prava, kot so na primer podjetja, samostojni podjetniki, zavodi in društva. Tudi ta ukrep bo veljal do konca leta 2021 in ga bo lahko vlada še podaljšala.

Podobno kot že velja za zaposlene pri delodajalcih, se bo zdaj tudi za samozaposlene, družbenike in kmete uvedel ukrep delne povrnitve izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi varstva otroka.

Novost je povračilo škode v primeru, da pri cepljenju ali uporabi zdravila proti covidu-19 pride do nastanka škode na zdravju. Do odškodnine bodo upravičeni tudi ožji družinski člani, je v petek povedal minister za zdravje Janez Poklukar, ki je ob tem poudaril, da je uvedba odškodninske odgovornosti ključna pri ohranjanju zaupanja v varnost in kakovost cepiv proti covidu-19.