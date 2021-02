Vlada o aktualnem stanju glede covida-19

Po podatkih Covid-19 Sledilnika so pristojni v ponedeljek na okužbo z novim koronavirusom skupno opravili 37.299 testiranj (4536 PCR in 32.763 HAT). Pri tem so potrdili 1619 novih okužb - pozitivnih je bilo 911 PCR-testov (delež pozitivnih pri tem načinu testiranja je bil torej 20,1 odstotka) in 708 hitrih antigenskih testov (teh je bilo pozitivnih 2,2 odstotka) - skupno to pomeni 4,3 odstotka vseh opravljenih testov. Podatke vlade o številu okuženih v torek še čakamo in jih bomo objavili takoj, ko bodo na voljo.