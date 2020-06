Vlada o novih ukrepih. Znova obvezne zaščitne maske in karantenski centri?

Jelko Kacin je omenil vzpostavitev karantenskih centrov in možnost ponovne uvedbe zaščitnih mask.

Ministrstvo za zdravje nudi informacije glede karantenskih odločb po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 8.30 in 15.30. Podatke je mogoče dobiti po elektronski pošti na naslovu karantena.mz@gov.si.

Notranji minister Aleš Hojs je v oddaji Svet na Kanalu A povedal, da je Hrvaška še vedno na zelenem seznamu držav, na podlagi epidemiološkega stanja v Albaniji in na Portugalskem pa bosta ti dve državi dodatno uvrščeni na rdeči seznam, kar pomeni, da bodo potniki, ki bodo v Slovenijo prišli iz omenjenih držav, morali ob vstopu v obvezno karanteno.

Na rdeči seznam Albanija in Portugalska, Hojs o potrebi po aplikaciji

Med ukrepi, ki jih je Kacin omenil kot nujne, bi lahko bila vzpostavitev centrov za karanteno oseb, ki se vračajo v Slovenijo iz držav z velikim številom novih okužb z novim koronavirusom, zaradi česar jih je naša država že uvrstila na t. i. rdeči seznam. "Do konca tega tedna potrebujemo karantenski objekt. Enega v vzhodnem delu države, enega pa na zahodnem, v katera bomo sproti nameščali ljudi, jih izolirali in omogočili, da zamejimo širjenje okužbe," je pojasnil.

Izpostavil je še možnost ponovnega poskusa uvedbe aplikacije za sledenje. Vlada je po njegovih besedah že v prvem protikoronskem zakonu v 104. členu predlagala, da bi policija nadzirala upoštevanje karantene, vendar takrat zaradi silnega nasprotovanja, med drugim tudi Informacijskega pooblaščenca, predlog v DZ ni bil sprejet. Kot je pojasnil, so v Nemčiji in drugih delih Evrope razvite aplikacije, ki dejansko zagotavljajo popolno anonimnost, a hkrati omogočajo izvajanje nadzora karantenskih odločb.

Po njegovem mnenju bi morala biti uporaba te aplikacije obvezna in ne na prostovoljni osnovi, saj je to zanj premila oblika. Vendar pa upa, da jim bo uspelo aplikacijo, ki bi jo uporabljali na prostovoljni osnovi, spraviti skozi vsa sita.

Tudi Kacin in Mario Fafangel, predstojnik Centra za nalezljive bolezni NIJZ, sta izpostavila potrebo po vzpostavitvi mobilne aplikacije, ki bi opozarjala ljudi, če so prišli v stik z okuženimi."Osebno kot turist z Zahoda ne bi šel na dopust v državo, ki take aplikacije nima, kajti potem taka aplikacija ne koristi. Če želimo pomagati našemu turizmu, moramo imeti tudi aplikacijo," je dodal Kacin.