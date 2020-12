Vlada o PKP 7. Zamrznitve minimalne plače ni v paketu

Vlada je osnutek predloga zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 sprejela prejšnjo sredo in napovedala, da bo predlog sedmega protikoronskega zakona dokončno oblikovala na eni od prihodnjih sej.

Z novim protikoronskim zakonom naj bi se med drugim pomagalo socialno šibkim, zdravstvu, gasilcem in prevoznikom ter se zagotovilo vse potrebno za množično cepljenje proti covidu-19. Pri kritju fiksnih stroškov podjetij, ki ga je uveljavil šesti protikoronski zakon, so predvidene spremembe v smeri hitrejšega prejema pomoči in večje dostopnosti.

Delodajalcem pri uveljavljanju subvencioniranja čakanja na delo ne bo treba več dokazovati, da imajo poravnane vse dajatve. Država naj bi financirala tudi nakupe hitrih testov v podjetjih. Predvidena je tudi rešitev za najemnike poslovnih prostorov v zasebni lasti.

Zakon naj bi prinesel tudi solidarnostni dodatek za upokojence in družine z najnižjimi prejemki. Vrača se mesečni temeljni dohodek za verske uslužbence. Trgovine pa bodo lahko izjemoma odprte dve nedelji, 27. decembra in 3. januarja.

V paketu pa ne bo zamrznitve minimalne plače s 1. januarjem, je razkril gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Zamrznitev želijo delodajalci, vlada je predlog najprej umestila v osnutek, po ostrem nasprotovanju sindikatov pa ga v različici, ki jo je obravnaval Ekonomsko-socialni svet, ni bilo.