Vlada o ukrepih: neuradno kmalu sprostitev dela storitvenih dejavnosti

Vodja svetovalne skupine Bojana Beovićje v sredo opozorila, da mora biti kakršnokoli sproščanje protikoronskih ukrepov zelo previdno. "Z zdravniške strani ne moremo predlagati večjega odpiranja. Če pa se vlada odloči za odpiranje nekaterih varnejših dejavnosti z znanim tveganjem, je to seveda mogoče narediti," je dejala in pri tem izpostavila trgovine, ki so glede prenosa okužbe bolj varne kot gostinski lokali, če so organizirane tako, da je v njih hkrati le malo ljudi.