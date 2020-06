PRENOS V ŽIVO: 'Opreme je dovolj, stiske, kot je bila v začetku prvega vala, ne bo'

Minister za zdravje Tomaž Gantar je zavrnil očitke, da naj bi vlada in ministrstvo za zdravje prikrivala podatke o številu ventilatorjev, namenjenih covid bolnikom, s tem pa domnevno nekaterim omogočala kovanje dobičkov. Priznal je sicer, da so v javnosti krožile različne številke. "Zlonamerne interpretacije, da naj bi kupovali več kot potrebujemo in nekomu ustvarjali dobičke, zavračam,"je dejal Gantar.

"Bili ste priča različnim podatkom, obrazložitev pa je dokaj enostavna. Že pred začetkom ministrovanja sem v DZ omenjal število 168. To je podatek, ki smo ga takrat imeli in ga dobili od predhodne vlade. Izhaja iz obdobja, ko se je pripravljalo na začetk epidemije. Na tem podatku smo bazirali. V primeru slabšega scenarija bi potrebovali okrog 400 respiratorjev, je bila ocena stroke,"je povedal zdravstveni minister. Do razlike v podatkih je po njegovem prepričanju prišlo zaradi dnevnega zbiranja podatkov po posameznih bolnišnicah. Gre za različne načine poročanja, po tipu, namembnosti in starosti, je povedal.

Trenutno razpolagamo s 680 respiratorji, za pomoč pri zdravljenju bolezni covid-19 pa je primernih 439. Skupno je država nabavila 185 respiratorjev. Stanje pred začetkom epidemije je bilo 495 respiratorjev, od tega 168 primernih za covid-19 bolnike, "to je podatek za katerim lahko stojimo," je pojasnil Gantar. Kardiolog Marko Nočiz UKC Ljubljana pa je dejal, da za zdravljenje covida niso primerni transportni ali otroški respiratorji. "Morajo biti specifični."

Povedal je, da danes, pred mogočim drugim valom, razpolagamo z veliko večjo količino zaščitne opreme. "Ne bo nas doletelo, da bomo prišli v takšno stisko, kot v začetku prvega vala."

Noč je povedal, da je del težave tičal tudi v tem, da slovensko zdravstvo v zadnjih letih ni obnavljalo zalog respiratorjev. Ob tem je Gantar povedal, da je veliko število respiratorjev starejših od 15 ali celo 20 let. "Vprašanje je, koliko je resnično primernih za dobro delo. Gre za težek zalogaj, če bomo skušali vse težave glede pomanjkanja opreme odpraviti."

Spomnimo, stranka LMŠ je pred dnevi sporočila, da je vlada Janeza Janše pred dnevi zavajala glede števila ventilatorjev. Aktulana oblast je sprva zatrjevala, da jih je bilo v slovenskih bolnišnicah 13. marca letos 168. V stranki trdijo, da to ne drži in da jih je bilo takrat na voljo 404. Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj se je v času trenutne vlade ustvarjal vtis, da nujno potrebujemo ventilatorje in zakaj so bile porabljene velike vsote državnega denarja, ko pa je bilo opreme kot kaže dovolj.