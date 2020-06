Vlada o umiku Hrvaške z zelenega seznama varnih držav

A že v ponedeljek sta se o tem usklajevala premierja Slovenije in Hrvaške Janez Janša in Andrej Plenković. "Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška sprejela nekatere ukrepe, da bo zamejila širitev, da se bo odrekla nočnemu programu, ki je povsod do zdaj dokazal, da je glavno žarišče," je dejal Kacin. Pogovore z Janšo je na Twitterju potrdil tudi Plenković, ki je zapisal, da skušata skupaj najti ravnovesje med varovanjem zdravja in gospodarskimi aktivnostmi, še posebej turizmom.