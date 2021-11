Vlada odloča o ukrepih: 'Brez zamejevanja družbenega življenja ne bo šlo'

Vlada naj bi imela na četrtkovi seji pripravljen tudi sklep o vnovični, že tretji razglasitvi epidemije. Ali se bo odločila za zaprtje ali zgolj za zaostrovanje obstoječih ukrepov, pa še ni znano. Minister za zdravje Janez Poklukar naj bi po navedbah nekaterih medijev sicer na četrtkovo sejo vlade prišel z dvema možnostma – popolno zaprtje države ali njegov odstop. Poklukar namreč po nekaterih neuradnih informacijah STA zagovarja razglasitev epidemije in popolno zaprtje države.

Kot je v četrtek pojasnila Maja Bratuša , ki vodi vladne novinarske konference glede covida, bo vlada na podlagi predhodno opravljene razprave s člani svetovalne skupine za omejevanje širjenja covida-19 in že opravljene razprave popoldne nadaljevala pogovore o tem, kako naprej, saj odločitve, ki bodo sprejete, zahtevajo tehten premislek.

Ni pa povsem jasno, ali je svetovalna skupina za covid-19 takšne ukrepe podprla ali ne. Kot smo poročali, je svetovalna skupina v ponedeljek sklenila, da predlaga desetdnevno popolno zaprtje države, če se vlada za to ne bi odločila, pa predlagajo druge omejitvene ukrepe. A je vodja svetovalne skupine Mateja Logar v ponedeljek zvečer nato zanikala, da so predlagali popolno zaprtje države, in dejala, da je v osnutku zapisnika resda pisalo, da se predlaga popolno zaprtje države, a da je pri tem šlo za vsebinsko napako v zapisniku, ki še ni bil potrjen.