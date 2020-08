Vlada odločila: diskoteke in nočni klubi ostajajo zaprti

Vlada je podaljšala nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Na podlagi mnenja strokovne skupine za covid-19 tako ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke, v veljavi ostaja tudi prepoved zbiranja več kot deset ljudi oz. do 50 ljudi v primerih, ko organizator vodi seznam prisotnih, so sporočili iz Ukoma.

Glede na trenutno epidemiološko stanje v državi in dejstvo, da ima pri prenosu bolezni ključno vlogo druženje med ljudmi, je strokovna skupina ocenila, da ostanejo nočni klubi in diskoteke še naprej zaprti, je zapisano v sporočilu po seji vlade. Vlada se je seznanila tudi s strokovno oceno svetovalne skupine za covid-19, na podlagi katere je podaljšala splošno omejitev oz. prepoved zbiranja ljudi. Vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beovićje sicer v današnji izjavi za medije med drugim ocenila, da je sicer zelo stroga prepoved druženja in obratovanja nočnih lokalov, kot kaže, učinkovita. PREBERI ŠE 'Večina novih primerov vnesena iz Hrvaške, težava zabave, ki se jih udeležujejo mlajši' Vlada je v danes sprejetem odgovoru na poslansko vprašanje Jerce Korče (LMŠ) glede morebitnega drugega vala epidemije koronavirusa pojasnila, da so 23. julija z izkušnjami iz prvega vala epidemije novega koronavirusa dopolnili državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. icon-expand V Sloveniji druženja v diskotekah še nekaj časa ne bo. FOTO: Shutterstock V primeru drugega vala epidemije vlada ne načrtuje prenehanja izvajanja zdravstvenih storitev, saj je zdravstvena služba na primarni ravni na zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom bolje pripravljena in tudi opremljena z zaščitno opremo, na sprejem bolnikov s covidom-19 so pripravljene tudi bolnišnice. Izpostavili so, da je vzpostavljena mreža laboratorijev, ki zagotavlja primerne kapacitete za izvedbo laboratorijskih testov oseb s sumom na okužbo, testiranje je bolj dostopno.