Vlada podaljšala izplačevanje dodatka za neposredno delo s covidnimi pacienti

Kot so pojasnili v sporočilu po seji vlade, je v času, ko ni razglašena epidemija covida-19, dodatek za delo s covidnimi bolniki iz 33. člena zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 dodeljen kot finančna spodbuda zdravstvenim delavcem, ki opravljajo neposredno delo s temi pacienti.

Dodatek v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega prejmejo za delo na zakonsko opredeljenih posameznih deloviščih in v organizacijskih enotah, v katerih se obravnavajo pacienti oz. uporabniki, za katere obstaja sum na okužbo z novim koronavirusom (siva cona), in v katerih se obravnavajo pacienti oz. uporabniki, pri katerih je okužba potrjena (rdeča cona).

Vlada je do 30. junija prihodnje leto podaljšala tudi veljavnost določenih ukrepov iz zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki ga je sprejela 7. julija. Še prvo polovico prihodnjega leta bo tako veljalo, da se osebam, ki so prebolele okužbo z novim koronavirusom in se po končani medicinski rehabilitaciji pri izvajalcih bolnišnične dejavnosti ali izvajalcih zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni zaradi nepopolne samooskrbe ne morejo vrniti v domače okolje, omogoči podaljšana obravnava, ki je namenjena zagotavljanju storitev zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije.

Zagotavljali se bodo izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja genoma SARS-CoV-2, spremljanje virusa v odpadnih vodah in natančne karakterizacije variantnih virusov. Sredstva za sekvenciranje in spremljanje virusa v odpadnih vodah pa se bodo zagotovila iz državnega proračuna oz. sredstev, pridobljenih iz proračuna EU.

Prav tako še do 30. junija 2022 ostaja v veljavi člen, ki določa, da se z metodo verižne reakcije s polimerazo, ki jo izvajajo javni zavodi, ki imajo medicinski laboratorij z dovoljenjem za področje klinične mikrobiologije, zagotovi izvajanje mikrobioloških preiskav glede novega koronavirusa.

Veljavnost omenjenih ukrepov bi se sicer iztekla konec leta.