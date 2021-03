Vlada podaljšala večino omejitev. Za gradbenike testiranje ni več obvezno

Vlada se je na sredini seji odločila, da razglasitev epidemije podaljša še za 30 dni. Podaljšanje velja od 18. marca. Kot so pojasnili v sporočilu po današnji seji vlade, se v Sloveniji glede na uradne podatke o številu okuženih z novim koronavirusom soočamo z nadaljevanjem drugega vala epidemije. V Sloveniji smo prvič razglasili epidemijo covida-19 pred letom dni, 12. marca lani. Trajala je 80 dni, do 31. maja. Nato pa je bila znova razglašena 19. oktobra lani, sprva za 30 dni, nato pa se je podaljševala. Pred iztekom se je vlada odločila še za 30-dnevno podaljšanje, ki bo veljalo od 18. marca.

Čeprav del stroke že dlje časa ponavlja, da se jim ukrep policijske ure ne zdi potreben, nazadnje je to na torkovi novinarski konferenci povedala tudi Nuška Čakš Jager z NIJZ, omejitev gibanja ponoči ostaja nespremenjena, torej med 21. in 6. uro zjutraj. Bodo pa o tem znova odločali v naslednjih 14 dneh, so napovedali na vladi, ki je podaljšala tudi večino drugih omejitev.

Spremembe odloka o pogojih vstopa v Slovenijo bodo začele veljati dan po objavi v uradnem listu in bodo trajale do 19. marca, so napovedali v sporočilu za javnost.

Nekoliko so spremenili tudi rdeči seznam držav, in sicer so pri članicah EU posodobili stanje za nekaj administrativnih enot na Danskem, v Grčiji, Italiji in Španiji. Med drugim na rdečem seznamu ni več italijanskih otokov Sardinija in Sicilija. Pri rdečem seznamu tretjih držav pa ni sprememb.

Vlada je sicer nekoliko spremenila odlok o pogojih vstopa v Slovenijo, in sicer bo namesto dozdajšnje kontrolne točke na meji z Italijo na Erjavčevi ulici v Novi Gorici med 6. in 21. uro obratovala kontrolna točka Nova Gorica (Solkan).

Na podlagi zadnje epidemiološke ocene se je vlada odločila za sedem dni podaljšati veljavnost ključnih odlokov, ki so sprejeti na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, med drugim omejitve pri zbiranju, šolanju in športu, pri kolektivnem uresničevanju verske svobode, pri ponujanju kulturnih in kinematografskih storitev, prodaji vozil in javnem prevozu.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, ki uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem ne glede na to, ali je bila oseba v karanteno napotena od Nacionalnega inštituta za javno zdravje, policije ali na drug način. Novela tudi določa evidence, potrebne za nadzor, in določa neizvajanje karantene na domu kot prekršek. Predlog novele bo podrobneje predstavljen v četrtek, so napovedali.

S 15. marcem se sprošča dejavnost gradbeništva

Prav tako je vlada spremenila odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev, s katerim podaljšuje obdobje veljavnosti trenutnega odloka, dodatno pa se v vseh statističnih regijah v celoti sprošča dejavnost gradbeništva. Ta izjema se začne uporabljati 15. marca in se uvršča pod dejavnosti, ki so lahko odprte brez testa za zaposlene, so dodali.

Danes je vlada prav tako izdala odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe z novim koronavirusom v upravnih zadevah, s katerim določa, da se lahko vloge v upravnem postopku vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa, omeji se možnost vlaganja vlog neposredno pri organu, temu pa se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev.

Z odlokom se omejuje pregledovanje dokumentov v uradnih prostorih, dopušča se vročanje na navadni elektronski naslov, dopušča se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi protikoronskih ukrepov odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Z odlokom se tudi dopušča podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

Odlok bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu in bo veljal do konca epidemije, a najdlje tri mesece, so še sporočili po seji vlade.