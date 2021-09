Vlada podarila BiH več kot 100.000 odmerkov cepiva Pfizer

Vlada Republike Slovenije je Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za zunanje zadeve naložila, da izvršita vse potrebno za izvedbo humanitarne pomoči in pooblastila ministra, pristojnega za zdravje, za podpis pogodbene dokumentacije med Republiko Slovenijo, Bosno in Hercegovino ter družbo BioNTech/Pfizer za humanitarno pomoč, je sporočila vlada.