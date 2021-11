Vlada pooblastila NIJZ za nakup zdravil za zdravljenje covida-19

Na ministrstvu so opozorili, da gre za inovativna zdravila, ki so bila razvita v zelo kratkem času, zato bodo cene predvidoma tudi razmeroma visoke. Večina zdravil je še v fazi razvoja, zato v tem trenutku ni mogoče napovedati, katero zdravilo bo treba nabaviti in v kolikšnih količinah, so pojasnili.

Zelo groba ocena je, da bi bilo v letu 2021 potrebnih 10 milijonov evrov, v letu 2022 pa 30 milijonov evrov. Za ta namen bodo sredstva za leto 2021 zagotovili s prerazporeditvijo znotraj Zakona o izvrševanju proračunov, za prihodnje leto pa s prerazporeditvami znotraj finančnega načrta pristojnega resorja, so zaključili.

NIJZ je tako pooblaščen za izvedbo vseh postopkov in aktivnosti v zvezi s temi zdravili.