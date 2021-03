Vlada predvidoma o vrnitvi še ostalih dijakov v šolske klopi

Janez Poklukar je na torkovi novinarski konferenci pojasnil, da je bilo po neuradnih podatkih v zadnjem tednu potrjenih 62 primerov angleške različice in en primer južnoafriške, uradno tedensko poročilo pa pričakuje danes. Nove različice po njegovih besedah predstavljajo izziv, kako z ustreznimi ukrepi zamejiti njihovo prekomerno širjenje.

Se bodo po modelu C v srednje šole vrnili dijaki?

Prav tako bo svetovalna skupina na pobudo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vladi predlagala vrnitev dijakov prvih treh letnikov v srednje šole po modelu C. Polovica dijakov bi se tako vrnila v šolo, druga polovica bi se šolala od doma, po tednu dni pa bi se dijaki izmenjali. Če bo vlada danes predlog potrdila, se bo začel izvajati prihodnji teden. Poleg tega naj bi priporočili nošenje mask vsem učiteljem in osnovnošolcem od vključno 6. razreda, tudi v matičnih učilnicah.

Kljub postopnemu umirjanju epidemioloških razmer sicer občutnejših sprostitev ukrepov ni pričakovati, saj oba ključna kriterija državo še vedno uvrščata v oranžno fazo sproščanja ukrepov. Za prehod v rumeno fazo bi sedemdnevno povprečje okužb moralo pasti pod 600, število hospitaliziranih pa pod 500. Po podatkih za ponedeljek je bolnišnično zdravljenje potrebovalo 528 covidnih bolnikov, sedemdnevno povprečje okužb pa je bilo 736.