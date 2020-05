Vlada prerazporedila finančna sredstva za več namenov

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo med drugim določa izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence zaradi izboljšanja socialne varnosti prejemnikov nizkih pokojnin. Sredstva za ta dodatek zagotavlja država iz državnega proračuna, zato je finančno ministrstvo v ta namen prerazporedilo sredstva v višini 66,5 milijona evrov. Dodatek je bil sicer izplačan ob izplačilu pokojnine za april.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je pred dnevi ministrstvu za finance ter ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predložil letni obračun obveznosti države za pokojnine, priznane pod ugodnejšimi pogoji, in druge prejemke ter za izpadle prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 2019. Obveznost države do zavoda znaša dodatnih 10,6 milijona evrov, zato je ministrstvo za finance znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo nekaj več kot 10,5 milijona evrov.