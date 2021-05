Vlada pretresa ukrepe. Bomo prešli v zeleno fazo?

Vlada se bo danes popoldne sestala na redni seji, na kateri bo razpravljala o podaljšanju ali morebitnih spremembah ukrepov za zamejitev epidemije covida-19. Po trenutnih napovedih bi namreč že prihodnji teden Slovenija lahko prešla v zeleno fazo, kar bi pomenilo dodatno sproščanje ukrepov. Na Insitutu Jožef Stefan ocenjujejo, da bi v zeleno fazo lahko prešli že danes.

Sedemdnevno povprečje števila okužb z novim koronavirusom je bilo po podatkih za ponedeljek 309, za prehod v zeleno fazo pa bi moralo pasti pod 300. Od 12 statističnih regij jih je sicer v rumeni fazi še pet, to so primorsko-notranjska, osrednjeslovenska, Jugovzhodna Slovenija, obalno-kraška in zasavska regija, medtem ko so ostale obarvane zeleno.

icon-expand Za prehod v zeleno fazo in sproščanje ukrepov bi moralo sedemdnevno povprečje pasti pod 300. FOTO: Aljoša Kravanja

Epidemiologinja iz območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Kranju Irena Grmek Košnik je na torkovi novinarski konferenci potrdila, da se tudi vse ostale regije pomikajo proti zeleni fazi. Ta predvideva odpravo omejitev po vsej državi, obveljali pa bi splošni higienski ukrepi in prepoved obratovanja barov in diskotek.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Grmek Košnikova je sicer opomnila, da bodo v zeleni fazi sproščeni dodatni ukrepi, a bodo nekateri morali tudi ostali. Gre za znane ukrepe, kot so nošenje mask v zaprtih prostorih in odprtih prostorih, kjer ni mogoče zagotavljati primerne razdalje, razkuževanje rok in prezračevanje prostorov. Omenjenih ukrepov po njeni oceni ne smemo opustiti prezgodaj, epidemija namreč še ni končana. Na vprašanje, kdaj bi lahko bila preklicana, pa je odgovorila, da smo v epidemijo drugega vala vstopili 18. oktobra, ko je bilo okužb 140 na 100.00 prebivalcev in 250 covidnih bolnikov v bolnišnicah, od tega 50 v intenzivnih enotah. "Verjetno bo epidemija končana, ko bomo spet dosegli te številke,"je dejala. Po analizah in izsledkih Instituta Jožef Stefan bi v zeleno fazo prešli predvidoma danes Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb je 311. "Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji," so zapisali pri IJS.Ugotavljajo, da pri trenutnih pogojih, ko je tedensko povprečje 311 in ocenjeno reprodukcijsko število (R) 0,73 bi lahko to stanje dosegli že danes.

icon-expand

Upada število dnevno pozitivnih oseb v starostni skupini nad 65 let, prav tako tudi zasedenost bolnišničnih kapacitet in prisotnost SARS-CoV-2 v odpadni vodi slovenskih čistilnih naprav, so še zapisali v najnovejši projekciji. V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec, kar pri IJS ocenjujejo, da je predstavljajo dvanjstkrat toliko kot potrjenih primerov v prvem valu. Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec. V drugem valu pa se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva (ocenjujejo, da je to 3,5-krat toliko kot potrjenih primerov v drugem valu). Trenutno je delež kužnih približno 0,4 odstotka prebivalstva oz. približno vsak 250. prebivalec.