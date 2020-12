Neuradno: konec 'zaprtja' v občine, a popolna ustavitev nenujnih dejavnosti

Vlada na seji znova pretresa ukrepe, ki jih je sprejela za zajezitev epidemije covida-19. A če je bilo še dopoldne pričakovati kresanje mnenj med ministroma za zdravje Tomažem Gantarjem in gospodarstvo Zdravkom Počivalškom, pa naj bi zdaj oba le stopila korak nazaj in skušala najti kompromis. Neuradno naj bi se tako dogovorili za popolno 14-dnevno zaprtje vseh nenujnih gospodarskih dejavnosti, hkrati pa za konec omejitev prehajanja občinskih meja in policijsko uro.

S kar precejšnjo zamudo se je popoldne na Kongresnem centru Brdo pričela redna tedenska seja vlade, na kateri teče razprava o strogo nadzorovanem sproščanju ukrepov ali popolnem zaprtju gospodarstva. Minister za zdravje Tomaž Gantar in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek sta sicer do nedavnega glede ukrepov stala na nasprotnih bregovih. Medtem ko je slednji predlagal postopno sproščanje omejitev, je Gantar pozival k popolnemu zaprtju nenujnih gospodarskih dejavnosti.

icon-expand Minister za zdravje Tomaž Gantar. FOTO: Bobo Miro Majcen

A če se je še včeraj zdelo, da nihče ne bo popustil, pa naj bi bil Gantar danes vendarle pripravljen sprejeti določene kompromise, čeprav še vedno vztraja, da zdravstvo, če se bodo razmere drastično poslabšale, tega ne bo več preneslo. Tudi Počivalšek naj bi bil za to, da se doseže konsenz. Ministra se, kot poroča novinarka oddaje 24UR Veronika Lavrenčič, strinjata, da je trenutno preveč dela na črno, zato naj bi stopili naproti obrtnikom, kot so frizerji, kozmetičarji, vodoinštalaterji, kjer lahko postavijo strogo določene pogoje za izvajanje dela. Prav tako naj bi govorili o vnovični uvedbi javnega potniškega prometa. Je pa res, da številke, ki so še vedno zelo visoke, sproščanju trenutno niso naklonjene. Na drugi strani je zaradi zaprtja države gospodarstvo globoko ranjeno in bo potrebnih več let za ponovno vzpostavitev. Novinarka oddaje Svet na Kanalu A Barbara Bašič pa poroča, da naj bi se omenjeni 'kompromis' nagibal v smeri popolnega 14-dnevnega zaprtja vseh nenujnih gospodarskih dejavnosti (za kar se je zavzemal zdravstveni minister), a naj bi hkrati na drugi strani odpravili prepoved prehajanja občinskih mejah ter policijsko uro.

Tudi vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović je v torek sicer opozorila, da se epidemiološke razmere v državi v zadnjem tednu niso toliko spremenile, da bi glede na postavljena merila za sproščanje ukrepov to tudi dovoljevale. Ob tem je naklonjena pobudi glede zapiranja vseh nenujnih gospodarskih dejavnosti, kar je predlagal minister Gantar.

Kljub temu, da v Sloveniji že skoraj mesec dni veljajo strožji ukrepi, pa tudi danes poročamo o visokem številu okuženih. Po 7008 testih so včeraj potrdili 2139 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je še 38 ljudi. Najbolj je porasel delež števila okuženih v Posavski regiji in na Obali. Glede na ankete NIJZ predvidevajo, da se največ ljudi verjetno okuži na delovnih mestih in v družini, tretjina pa vira okužbe ne pozna. Se bo zaradi tega država pred prazniki še bolj zaprla ali nas kljub temu čaka sproščanje ukrepov? Okoli 16. ure se je na Brdu pri Kranju sestala vlada. Kot je znano, se gospodarski minister Počivalšek, ki je prepričan, da trenutni ukrepi ne delujejo, zavzema za strogo nadzorovano sproščanje ukrepov, zdravstveni minister Gantar pa opozarja, da se bo zdravstvo zlomilo, zato je smiselno ukrepe podaljšati ali celo zaostriti. Kaj nas torej čaka - bosta Počivalšek in Gantar vztrajala vsak pri svojem?

Ta je namreč menil, da je pred sproščanjem ukrepov treba zagotoviti primerne razmere v preobremenjenem zdravstvenem sistemu, ki jih zdaj ni. Dal je celo vedeti, da v kolikor današnji pogovori ne bi šli v smeri potrditve njegovih predlogov, bo razmišljal tudi o odstopu. Počivalšek pa je medtem vztrajal pri postopnem sproščanju omejitev, seveda ob strogem spoštovanju zaščitnih ukrepov. S tem bi po njegovi oceni za gospodarstvo naredili največ. Predlagal je, naj zdravstvena stroka za vsako dejavnost predpiše stroge pogoje izvajanja, ki bodo preprečili širjenje okužb. Nato pa naj se vse sile usmeri v strog nadzor njihovega spoštovanja in strogo kaznovanje morebitnih kršitev. Odpiranje ali zapiranje? O predlaganih ukrepih so sinoči razpravljali tudi gostje v oddaji 24UR ZVEČER. Branko Meh iz OZS je ponovil svoje stališče, da gospodarstva ne smemo zapreti. Rezultati njihove ankete namreč kažejo, da naj bi tri četrtine obrtnikov zaradi ukrepov zaprlo svoje dejavnosti, posledično bodo delavci izgubili delo, je poudaril. Dodal je, da je treba koronavirus iskati drugje kot v gospodarstvu. "Vsa dejavnost se je zdaj preselila na črni trg, brez upoštevanja zaščitnih ukrepov," opozarja Meh. Kot je povedal, se morata ministra med seboj dogovoriti. Odstop ministra po njegovih besedah ni rešitev. "Treba se je pogovarjati, to je edina prava pot," je ocenil.

Jure Kneziz SBC pa je povedal, da so podjetniki dokazali, da znajo preprečiti širjenje okužb znotraj gospodarstva in da moramo preprečiti, da bi nas 'naša zdravila' ubila. Kot je dejal, lahko stopimo skupaj in naredimo korak naprej. Rešitev vidi v hitrih testih in sledenju virom okužb. Delo začela komisija za preiskavo ukrepov Janševe vlade v epidemiji Na ustanovni seji PA se je danes sestala komisija, ki bo preiskovala ukrepanje vlade Janeza Janše v epidemiji covida-19. Odreditev preiskave so zahtevale opozicijske LMŠ, Levica, SD in SAB. Parlamentarno preiskavo vodi poslanec LMŠ Robert Pavšič, sestavlja pa jo osem članov. Sodelovanju sta se odpovedali poslanski skupini DeSUS in narodnih skupnosti.