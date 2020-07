Vlada: Namesto z masko, dojenčka prekrijte s tetra plenico. Strokovnjaki: To je smrtno nevarno!

Vlada te dni prejema številna vprašanja, povezana s koronavirusom. Okoli nošenja mask je bilo, kot vemo, v javnosti ogromno polemik. O tem, ali so obvezne ali samo priporočljive, se nekaj časa niso mogli zediniti niti pristojni na vladi in na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). No, na koncu so vendarle odločili, da so te spet obvezne. Toda, kako je z nošenjem obrazne zaščite pri najmlajših? Otrokom v vrtcih mask ni treba nositi, kaj pa na drugih javnih krajih? To je zanimalo neko mamo, ki se je na vlado obrnila prek njihove uradne strani na Facebooku.

"Z vladnim odlokom je nošenje mask v zaprtih javnih prostorih in javnem prometu obvezno za vse osebe, ne glede na starost. Pri dojenčkih se tako lahko voziček prekrije s tetra plenico, saj je nošenje maske pri tako majhnem otroku težko izvedljivo,"so ji odgovorili z uradnega profila Vlade RS na Facebooku.

Ta odgovor je naletel na buren odziv strokovne javnosti. "Pokrivanje vozička s tetra plenico povzroči, da se lahko temperatura v teh poletnih dneh v vozičku zviša tudi do 10 stopinj Celzija nad zunanjo temperaturo, kar je za dojenčka smrtno nevarno. Na to vsako poletje opozarjamo že vsaj dvajset let," je zapisala dr. Špela P. Peternel in starše pozvala, naj takšnih "izjemno nevarnih predlogov" nikar ne upoštevajo.

Na družbenih omrežjih pa se je med drugimi precej jezno odzvala tudi poslanka LMŠLidija Divjak Mirnik, ki vlado sprašuje, ali bo prevzela odgovornost, če kakšen otrok umre "zaradi neumnosti, ki jih pišete".