11 dni dolga zapora javnega življenja: vlada pritrdila stroki, vračajo se maske na prostem

Kot je uvodoma dejal premier Janez Janša, je vlada ocenila, da smo v bitki s časom in da tempo cepljenja pravi, da bi lahko s cepljenjem epidemijo začeli ustavljati s poletjem, do takrat pa je treba sprejeti druge ukrepe, še posebej zaradi angleškega seva, ki s hitrim širjenjem krepi pritisk na bolnišnične kapacitete, ki jih je v tem primeru ključno upoštevati.

"Svetovalna skupina je predlagala ukrepe, ki pomenijo ustavitev javnega življenja s prvim aprilom za 11 dni. Vlada je te ukrepe sprejela. Strinjali smo se, da neukrepanje kasneje pomeni drastično zaporo javnega življenja in še večje posledice,"pravi Janša, ki meni, da gre za relativno kratko obdobje. Po 12. aprilu se bo spet začel uporabljati semafor, ki bo morda do takrat dopolnjen. "Tako da je življenje predvidljivo tudi po 12. aprilu."

"Ukrepi bodo delovali, če jih bomo upoštevali," je poudaril in dejal, da je to apel predvsem tistim, ki menijo, da jih virus ne ogroža. Izpostavil je obžalovanje, da velikega dela opozicije na današnjem posvetu ni bilo.

"Državna uprava bo v tem času omejila delo, prešla bo na delo od doma. Apeliramo na delujoč del gospodarstva, da se čim več dela opravi od doma, kjer je prisotnost nujna, pa naj se še bolj dosledno upoštevajo preventivni ukrepi, vključno s testiranjem," je dejal Janša. Veljavnost sprejetih odlokov je vezana na čas od 1. do 12. aprila, izjema je odlok o prehajanju državne meje, ki stopi v veljavo jutri, razlog zato pa je hitro širjenje okužb na Balkanu.

Tonin je dejal, da "moramo priplavati do končnega cilja". "Alternative ukrepom ni, alternativa je sicer cepljenje, a cepiva še ni dovolj," je poudaril in dodal, da torej učinkuje le omejevanje stikov. "V NSi nismo imeli dilem s podporo ukrepanju," je dejal, saj je dodatnih 500 žrtev nesprejemljivo. Po njegovem so ukrepi razumni. "Zdi se mi tudi pomembno, da prinašamo predvidljivost, da ljudje vedo, kaj sledi. Še pomembneje pa je, kaj sledi po 12. aprilu. A je tudi to predvidljivo, saj je bilo dogovorjeno, da se vračamo na semafor, da se bodo šole odprle, do takrat pa omogočamo, da bo še naprej v ključni funkciji deluje tudi gospodarstvo," je ocenil. Tudi on meni, da bo do poletja cepiva toliko, da se bomo lahko na nek način vrnili v normalno življenje.

Počivalšek pa pravi, da je ponovil svoje zadržke do popolne zapore. "Izpolniti moramo tri pogoje. Prvi je popolna enotnost politike. Drugi, da javnost našo odločitev razume kot skrb za ljudi in če se bo spet našlo 100 odvetnikov, ki bodo branili kršitelje, se to ne bo zgodilo. Tretji pa, da tudi gospodarstvo sprejme ta nov udarec in ne deluje na črno. Vlada je sprejela zahtevo stroko, to smo storili zaradi skbi za zdravje. Samo če nam boste zaupali in ukrepe spoštovali, nam bo uspelo," je bil jasen in dejal, da sicer drži, da je bilo v dobri veri v zadnjih mesecih storjenih tudi nekaj napak. "Smo v podobni stiski kot večina vlad v Evropi," je poudaril. "Danes je prevladal zdravstveni vidik krize, tega se moramo lotiti enotno. Prosim gospodarstvo, da nam zaupa in verjame, da so to nujni ukrepi."

Glede ustavljanja gospodarstva je dejal, da se ustavlja večina storitvenih dejavnosti, izjeme pa veljajo za lekarne, bencinske servise, banke, dimnikarje, pošto, servisne dejavnice, gradbena dela, kjer ni stika s potrošniki, prevzem hrane in drugih storitev za zagotavljanje varnosti in zdravja. Dovoljeno bo pripravljati hrano za dostavo, tudi v menzah - in to brez testiranja. Ob testiranju pa bodo lahko odprte živilske prodajalne, vrtnarije, drevesnice, trgovine s področja kmetijstva, tržnice, tehnično blago trafike, kioski, individualne terapevtske in svetovalne storitve.

Zdravstveni minister Janez Poklukarpa je poudaril, da leto epidemije seveda pušča posledice, a da je dejstvo, da zadnji podatki niso vzpodbudni. "Ukrepi so zato, da zajezimo prenos okužbe s kapljicami ali preko zraka. Potrebni so, da bo zdravstvo zmoglo, da zaščitimo življenja."Dejal, je, da si tudi sam želi sproščanja, a situacija tega ne dopušča. Izrazil je upanje, da čim prej precepimo starejše od 60 let. Po enajstih dneh si bodo prizadevali, da zagotovijo samotestiranje in ohranijo odprte šole, je dejal. Obljubil pa je tudi, da v tem času ne bodo omejevali zdravstva. "Znova smo sprejeli tudi odlok po katerem je na javnih površinah potrebno nošenje mask,"je izpostavil. Izjemi veljata za izvajanje športnih aktivnostih na zelenih površinah, kjer je dovolj prostora, in v prevoznih sredstvih, kjer so osebe iz istega gospodinjstva.

Prvi mož NIJZ Milan Krekje poudaril, da nas virus še vedno preseneča, da je neznank veliko, tudi o posledicah, ki jih pušča bolezen. "Preprečiti je treba, da gre epidemija v eskponentno fazo," je poudaril."Trenutno kupujemo čas, da bomo lahko precepili čim več ljudi," je dodal. "V tem trenutku to počnemo, da ne zapolnimo intenzivnih postelj, saj smo čez številko 200 v že veliki krizi. Prav tako vsak oboleli s covidom potrebuje ekipo, s tem pa na drugih programih nastajajo čakalne dobe."Izrazil je zadovoljstvo, da je vlada sprejela predlog stroke: "Se pa zavedamo, da je več pandemij skupaj, da vpliva na druge bolezni, tudi duševne."

Ljudi je pozval k doslednemu upoštevanju preventivnih ukrepov, saj se angleški sev veliko hitreje širi: "Zato je nujno vzpostavljanje distance, nošenje mask, higiena rok, kašlja in kihanja. Pomembna je uporaba aplikacije Ostani zdrav, ki pomaga pri iskanju okuženih. Pomembno je prezračevanje na eno uro. Če se le da, delajte od doma. Pozivam vse menedžerje, da premislijo ali je nujno, da ljudje hodijo v službo, saj je to multiplikativen ukrep. Ko zbolite, ostanite doma. Treba je spoštovati izolacijo, karanteno."

Vodja svetovalne skupine Mateja Logar pa je še enkrat poudarila, da je svetovalna skupina tokrat zelo enotna, čeprav je smisel skupine, da se pogovarja in pretresa ideje:"Enotni smo bili, da drugih ukrepov ne poznamo, virus ostaja med nami, igranje z virusom pa bo pripeljalo do slabših rezultatov."Dejala je, da bomo z ohranjanjem vzdržnosti zdravstvenega sistema ohranjali tudi življenja: "Vesela sem, da je tudi gospodarstvo razumelo naš klic - kljub pomislekov. Vemo, da številni bolezen prebolijo brez težav in se jim zdijo ukrepi nepotrebni, a misliti je treba na tiste, kjer je potek lahko težji. Vsak pri sebi naj pomisli ali želi, da njegovi bližnji imajo možnost, da pridejo do ustreznega zdravljenja, če bo to potrebno. Zato vas prosim, da ukrepe sprejmete kot nekaj pozitivnega."