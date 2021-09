Vlada razširila pogoj PCT na številne dejavnosti, obvezna uporaba mask in razkužil

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal minister za zdravje Janez Poklukar , bo odlok začel veljati v ponedeljek. "Ker pa je časa za pripravo na to malo, pričakujemo, da se bo odlok uveljavil postopno prek naslednjega tedna in da ga bomo začeli izvajati v naslednjih sedmih dneh," je dodal.

Pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) bodo morale izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oz. so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje. Omejitve PCT ne veljajo v primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.