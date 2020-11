Vlada s hitrimi testi pričenja z obveznim testiranjem zdravstvenih delavcev v DSO

Vlada uvaja obvezno testiranje za zdravstvene delavce v DSO s hitrimi antigenskimi testi. To se bo izvajalo najmanj enkrat tedensko znotraj posamezne organizacijske enote izvajalca, v sklopu katere se je pojavila okužba s koronavirusom. Že vsaj dva meseca s hitrimi antigenskimi testi testirajo v domovih skupin Deos in SeneCura. Kupili so jih sami in z njimi testirajo prav vso osebje in vse stanovalce, pri katerih se kaže sum na okužbo. Prav v SeneCura domu starejših Vojnik so ob hitrem testiranju pri strežnici ugotovili okužbo, še preden je začela z delom.

"S hitrim testom smo danes zjutraj preprečili oz. dejansko izločili iz procesa dela zaposleno iz vrst strežnic in jo poslali domov," razlagaBreda Božnik, direktorica v SeneCura domu starejših Vojnik. Takšne teste v njihovem zavodu izvajajo že mesec dni. Teste so jim priskrbeli lastniki v Avstriji in z njimi enkrat na teden testirajo prav vse zaposlene. "Testiramo tako kuhinjo in čistilke kot tudi podporno osebje iz socialne oskrbe. Pri nas se lahko testira vsak, ki se želi oziroma vsak, ki prihaja na delovno mesto. To pomeni enkrat na teden ali pogosteje, če zaznamo, da bi morebiti lahko bilo kaj na tem,"opisuje direktorica. Vsak, pri katerem je zaznana okužba, je nato napoten še na klasičen laboratorijski test. "Ko je hitri test pozitiven, je obvezno, da zaposlenega potem pošljemo še na PCR-test. Enako velja, če sumimo, da ima znake okužbe. Vseeno potem pošljemo zaposlenega na PCR-test. Te preventivne teste smo pričeli izvajati, še preden je ministrstvo zagotovilo sredstva za te teste. Pričakujemo pa, da bodo stroški zdaj povrnjeni," razlaga Sanda M. Gavranovič, regionalna direktorica za SeneCura Slovenija. PREBERI ŠE Hitri antigenski testi: ministrstvo izdalo navodila, znan tudi način financiranja Na ta način lažje sledimo okužbi, še razlaga Božnikova. "Pomembno je, da okužena oseba ne vstopa v prostore, kjer so stanovalci, in ne prihaja v stik z drugimi zaposlenimi, ker morajo med seboj sodelovati." Enako je tudi v osmih Deosovih centrih po državi, kjer hitre antigenske teste izvajajo že dobra dva meseca. "Septembra, v začetku drugega vala, smo na rezultate PCR-testov čakali 7 do 8 ur, v enem primeru tudi 48 ur, kar je nesprejemljivo. Zato smo v začetku oktobra nabavili hitre teste," pove direktorica Irena Vincek. V vsem tem času so se izkazali kot zelo učinkoviti, saj jim je pravočasno uspelo prestreči okužbo, ki bi se širila naprej, pove Vinckova: "Danes imamo tri Deos centre, ki so brez okužb." Edino tako, da testiraš čisto vse, od direktorja do čistilke, lahko preprečiš širjenje virusa.