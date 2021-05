PRENOS V ŽIVO: Vlada s predlogi sprememb na področju davkov in dohodnine

Vlada je na seji v sredo med drugim obravnavala tudi tri predloge zakonov povezanih z davki in dohodnino."Skupna točka vseh treh zakonov je poenostavitev, lažje obračunjaje davkov za davčne zavezance, lažje nakupovanje in seveda tudi to, da se omogoča večjo konkurenčnost gospodarstva," je dejal Šircelj.

Izročitev računa ne bo več obvezna, kmetje ne bodo več obvezni davčni zavezanci

Šircelj je najprej spregovoril o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost. "Izročitev računa ne bo več obvezna,"je dejal in pojasnil, da takšen sistem deluje tudi v drugih državah Evropske unije. "Po eni strani gre za prihranek lesa, po drugi strani pa kupec še vedno lahko zahteva račun. Zlasti če bo to zagotovilo za zagotovitev garancije,"je dodal. Izdaja računa je sicer še vedno obvezna, kar pomeni, da se bo račun evidentiral v blagajni. "Tu gre zgolj za izročitev," je pojasnil.

Kmetje v prihodnje ne bodo več obvezni davčni zavezanci. Do zdaj so bili davčni zavezanci tiski, ki so imeli več od 7.500 evrov prometa. "Če pa bo kateri od kmetov želel postati davčni zavezanec, pa bo to še vedno lahko postal," je dodal.

Prišlo bo tudi do več poenostavitev. "Obrazci ne bodo več obvezni s predpisi, kar pomeni bistveno poenostavitev za davčne zavezance. Ko govorimo o novem davčen zavezancu, registracija ne bo obvezna pred prvim prometom, kar bo bolj prijazno in enostavno kot do sedaj," je dejal.

45-odstotna oljašava pri zaposlovanju oseb z deficitarnimi poklici

Glede predloga sprememb o Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb je Šircelj dejal, da prinaša tudi določene nove olajšave. "Olajšavo pri zaposlovanju v višini 45 odstotkov plače za osebo, ki ima t.i. deficitarni poklic. Danes so ti poklici na področju zdravstva in računalništva," je dejal. Točno določeni poklici bodo določeni s pravilnikom. "Osebe, ki so mlajše od 25 let, bodo dobile še 10 odstotkov višjo olajšavo," je dejal in dodal, da želijo s tem mlade zadržati v Sloveniji.

S Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini želi vlada zasledovati osnovni cilj pomoči gospodarstvu pri okrevanju po epidemiji covid-19 ter razbremenitev davčnih zavezancev. Kot so zapisali se bo s tem okrepila konkurenčnost poslovnega okolja, kar bo vplivalo na vzdržno gospodarsko rast in povečanje mednarodne konkurenčnosti Slovenije.