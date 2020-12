Vlada s prepovedjo obratovanja naprav presenetila žičničarje

Vlada je sinoči sprejela odlok, ki do konca leta prepoveduje obratovanje žičniških naprav v Sloveniji. Od 1. januarja bo obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in pod pogojem, da upravljalec naprav zagotovi hitro testiranje, piše v odloku, ki je že objavljen v Uradnem listu (UL) in velja od danes.

Kako je s smučišči danes?

Smučišče Krvavec sicer danes še vabi smučarje. Vlada je odlok sprejela v sredo pozno zvečer in razumeli so, da začne veljati v petek, 25. decembra, so pojasnili. Ob tem se sprašujejo, kako se bodo organizirali po 1. januarju, ko odlok upravljalcem naprav nalaga zagotovitev hitrega testiranja v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.

V skladu z odločitvijo vlade bo z novim letom smuka dovoljena le otrokom do 12 leta starosti v spremstvu staršev ter tistim, ki bodo predložili negativni test na covid-19, opravljen v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur.

Nihalko na Veliko planino so danes ustavili. Za lastnike koč, ki so na planini in bi se želeli vrniti v dolino, bi organizirali evakuacijsko vožnjo, a danes zaradi močnega vetra to ni mogoče. Evakuacijska vožnja za prevoz v dolino bo tako le v petek ob 12. uri, so sporočili. Koliko oseb je na planini, ne vedo, ocenjujejo pa, da med 20 in 30.