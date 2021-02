Vlada še enkrat o ukrepih, se obeta ukinitev preverjanja po regijah?

Vlada bo danes nadaljevala obravnavo omejitvenih protikoronskih ukrepov za prihodnji teden. Neuradno bodo odločitve šle v smeri končanja preverjanja epidemiološke slike po regijah in bi se ukrepe sprejemalo glede na stanje v državi kot celoti. To bi v tem trenutku tako pomenilo, da bi bili vsi v rdeči fazi. Do konca tedna naj bi uredili tudi statistiko okuženih, saj se vanjo štejejo tudi tisti, ki so bili (lažno) pozitivni na hitrem antigenskem testu. To pa vpliva na slabšanje epidemiološke slike posameznih regij.

Vlada RS na sredini večerni seji ni dokončala razprave o tem, kateri ukrepi, namenjeni obvladovanju epidemije covida-19, bodo veljali prihodnji teden. Tako bo predvidoma po današnji seji jasno, v katerih regijah bodo šole pouk za učence prvega triletja izvajale na šoli in ali bi se morda lahko sprostile še katere dejavnosti ali storitve. Odločitev bo popoldne predvidoma predstavil predsednik vlade Janez Janša. Redna tedenska seja vlade je v Kongresnem centru Brdo predvidena ob 11.00. Premier Janša pa bo predvidoma ob 15.00 na novinarski konferenci predstavil odločitve. Glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) bi se sicer rdečim regijam lahko znova pridružili obalno-kraška in zasavska, prvič tudi goriška regija. Torej bi v črni fazi ostali še dve regiji, posavska in jugovzhodna Slovenija, pa še ta je po 7-dnevnem povprečnem številu okuženih tik pred mejo, ki jo je v načrtu sproščanja protikoronskih ukrepov za prehod v rdečo fazo določila vlada. Vlada prestavila odločanje. Neuradno naj bi prekinili preverjanje na regije Janša je sicer pretekli teden pojasnil, da ob odločanju o morebitnem sproščanju ali zaostrovanju ukrepov vlada ne upošteva le sedemdnevnega povprečja na presečni dan, ampak tudi trend oziroma v katero smer gre epidemiološki položaj. V regijah, ki so rdeči fazi, so vrtci odprti, pouk za učence prvega triletja osnovnih šol pa poteka v šolah. Poleg trgovin z živili, lekarn, kmetijskih trgovin in še nekaterih izjem so v teh regijah odprte tudi specializirane prodajalne z otroškim programom, vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice ter delavnice za popravilo koles, pa tudi knjižnice, muzeji in galerije.