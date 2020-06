Vlada za podaljšanje čakanja na delo vsaj do konca julija

Po ministrovih besedah so se za to odločili, ker delodajalci niso odgovorni za karantene, z dvonivojsko rešitvijo pa želijo preprečiti morebitna špekulativna potovanja.

Trenutno sicer delavcu v primeru višje sile, torej tudi karantene, po zakonu o delovnih razmerjih pripada 50-odstotno nadomestilo plače, ki ga poravna delodajalec. Če mu je karantena odrejena zaradi obiska države, ki je na rdečem seznamu, pri čemer je bil s tem seznanjen že ob odhodu v to državo, pa mu nadomestilo ne pripada ne zdaj in mu ne bo niti v prihodnje.

Vlada je oblikovala tudi podlago za uvedbo aplikacije za spremljanje stikov z okuženimi z novim koronavirusom in nadzor karanten. Z množično namestitvijo in uporabo te aplikacije bi lahko preprečili morebitno potrebo po ponovnem strožjem teritorialnem zapiranju, verjame minister.

Uvedba aplikacije za spremljanje stikov z okuženimi z novim koronavirusom in nadzor karanten

Interventna pomoč socialnim zavodom

Kot naslednji večji ukrep je izpostavil interventno pomoč socialnim zavodom, h kateri je pozivala Skupnost socialnih zavodov Slovenije. V prihodnjih dveh letih bo tako država tem zavodom lahko financirala vse potrebe, ki so nastale zaradi koronske krize, ter siceršnji kadrovski in finančni primanjkljaj, ki se je pokazal v domovih za starejše. Za to naj bi bilo na voljo 30 milijonov evrov.

'Tretji protikoronski zakon že kaže pozitivne učinke'

Kot je danes še izpostavil Cigler Kralj, tretji protikoronski zakon že kaže pozitivne učinke. Samo za subvencioniranje čakanja na delo je bilo na podlagi tega zakona že vloženih več kot 10.000 vlog za prek 56.000 zaposlenih, ki tako niso šli med brezposelne, je dejal.

Za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa so medtem zabeležili okoli 3.600 vlog za 21.000 zaposlenih, številka pa je po ministrovih besedah nekaj nižja zato, ker še velja ukrep čakanja na delo.

Cigler Kralj pa se je danes obregnil ob potezo LMŠ, ki je v parlamentarni postopek vložila svojo novelo tretjega protikoronskega zakona, s katero predlaga trimesečni univerzalni dohodek. Če bodo v LMŠ vztrajali pri svojem predlogu, naj bi to lahko predstavljalo težavo. Sam verjame v dialog in možnost dogovora.

"Če se primerjalno pogleda vsebino zakonov, verjamem, da bodo začutili težo zgodovinsko trenutka in odgovornost do države, gospodarstva in razmer ter morebiti sami umaknili svojo novelo in dali prednost vladni, ki zelo celovito in ciljno odgovarja na razmere v državi, predvsem na trgu dela,"je sklenil.