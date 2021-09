Vlada se trudi zagotoviti večje dobave cepiva Janssen

Koordinator cepljenja je pozval tudi k solidarnosti do starejših, saj da je "starost včasih zelo omejevalen dejavnik, ljudje so manj mobilni". Zato je vse ljudi, ki bi v svoji okolici opazili koga, ki še ni bil povabljen na cepljenje, pozval, da takim ljudem pomagajo. Ključna je tudi pomoč družinskih zdravnikov, ki imajo dostop do evidenc in lahko preverijo, kdo od njihovih opredeljenih pacientov še ni bil cepljen, je ocenil Kacin.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.093.723 ljudi oziroma 52 odstotkov. Z vsemi odmerki cepiva pa je bilo cepljenih 971.392 oseb oziroma 46 odstotkov celotne populacije. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 61 odstotkov prebivalcev, z vsemi odmerki pa 55 odstotkov. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepljenih 73 odstotkov, z vsemi pa 67 odstotkov. V ponedeljek so cepili 6749 ljudi.