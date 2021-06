Vlada sestavila nov zeleni, oranžni, rdeči in temno rdeči seznam držav

- omeji promet posameznih vrst blaga in izvajanje storitev, tako da se: odredi higiensko varnostne in druge specifične zaščitne ukrepe glede na način prenosa nalezljive bolezni.

Ustavno sodišče je letos odločilo, da sta 2. in 3. točka prvega odstavka 39. člena ZNB v neskladju z Ustavo RS. "Predlog spremenjenega 39. člena ZNB v celoti naslavlja vse v odločbi Ustavnega sodišča izpostavljene ustavno problematične vidike dosedanje zakonske ureditev in bistveno zoži polje proste presoje vlade pri sprejemanju morebitnih omejitvenih ukrepov, saj med drugim na novo določa vsebino strokovne ocene, uvaja merila ter kazalnike, ki se upoštevajo tako pri njeni pripravi kot tudi v fazi odločanja vlade o sprejemu posameznih ukrepov, določa časovne in prostorske omejitve posameznih ukrepov itd. V primeru najbolj intenzivnih posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine pa predlog 39. člena določa poseben mehanizem, po katerem lahko posamezne ukrepe v trajanju nad 90 dni podaljša samo Državni zbor," so sporočili po dopisni seji vlade.

Zeleni in oranžni seznam držav

Vlada je tudi izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19. Odlok začne veljati 19. junija in velja do vključno 27. junija 2021.

Novosti so:

- uvedba oranžnega in zelenega seznama držav,

- vse tretje države, ki niso izrecno navedene na zelenem, rdečem in temno rdečem seznamu, spadajo med oranžne,

- negativni test PCR se podaljšuje na 72 ur od odvzema brisa, pri negativnem hitrem antigenskem testu (test HAG) ostaja 48 ur,

- za prihod iz rdečih in temno rdečih držav se ob vstopu v Slovenijo zahteva predložitev testa PCR, oseba pa se nato napoti v karanteno na domu. To ne velja za cepljene in prebolele osebe, ki lahko v Slovenijo vstopijo, če predložijo potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike,

- pri dosedanjih izjemah ni sprememb.

Dokazila, ki se upoštevajo ob vstopu v Slovenijo, so:

- negativni test PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa,

- negativni test HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

- potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid- 19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;

- potrdilo o cepljenju

- potrdilo o cepljenju za prebolevnike

Test PCR/HAG je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji.

Potrdilo o prebolelosti se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.

Zeleni seznam držav

"Na zelenih območjih ni visokega tveganja za okužbo in ta območja niso uvrščena na oranžni, rdeči ali temno rdeči seznam. Oseba, ki prihaja z območja na zelenem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Ob vstopu pa mora predložiti dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki je na zelenem seznamu. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na temno rdečem seznamu," so zapisali v obrazložitvi.

Na zelenem seznamu so: Avstrija, Bolgarija, Češka, Danska (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Syddanmark, Finska, Francija (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Korzika ter čezmorski ozemlji Martinique in Mayotte, Grčija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Voreio Aigaio, Anatoliki Makedonia, Thraki, Ipeiros in Peloponnisos, Hrvaška (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Panonska Hrvaška, Italija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Piemonte, Ligurija, Lombardija, Abruzzo, Molise, Puglia, Sardinija, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Furlanija-Julijska krajina, Emilia-Romagna, Toskana, Umbria, Marche in Lazio, Malta, Nemčija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Bavarska, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Spodnja Saška, Severno Porenje-Vestfalija, Rheinland-Pfalz, Posarje, Saška, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein in Turingija, Norveška (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestland in Trøndelag, Poljska, Portugalska (samo posamezne administrativne enote): avtonomna regija Madeira, Romunija, Slovaška, Španija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Galicija, Comunitat Valenciana in Balearski otoki, Albanija, Avstralija, Bosna in Hercegovina, Izrael, Japonska, Koreja, Kosovo, Nova Zelandija, Ruanda, Severna Makedonija, Singapur, Srbija, Tajska.

Oranžni seznam držav

Oseba, ki prihaja z območja na oranžnem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži negativni test PCR ali test HAG, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

Na oranžnem seznamu so: Belgija, Ciper, Danska (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland in Nordjylland, Estonija, Francija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Ile-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Normandija, Hauts-de-France, Grand Est, Pays de la Loire, Bretanja, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes in Provence-Alpes-Côte d’Azur ter čezmorsko ozemlje Guadeloupe, Grčija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Attiki, Notio Aigaio, Kriti, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Thessalia, Ionia Nisia, Dytiki Ellada in Sterea Ellada, Hrvaška (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Jadranska Hrvaška, Grad Zagreb in Severna Hrvaška, Islandija, Italija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Kampanja, Basilicata in Kalabrija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nemčija (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Baden-Württemberg, Norveška (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Oslo, Vestfold og Telemark, Agder in Troms og Finnmark, Portugalska (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Continente in avtonomna regija Azori, Španija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Principado de Asturias, Kantabrija, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Extremadura, Katalonija, Región de Murcia, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla in Kanarski otoki, Švedska (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Stockholm, Ostra Mellansverige, Sydsverige, Vastsverige in Mellersta Norrland, Švica, Črna gora.

Rdeči seznam držav

Oseba, ki prihaja z območja na rdečem seznamu, mora ob vstopu v Slovenijo predložiti test PCR (ni možnosti predložitve testa HAG). Po vstopu v Slovenijo se napoti v karanteno na domu za deset dni. Osebi pa ni treba predložiti testa PCR in tudi ne bo napotena v karanteno na domu, če predloži potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

Države na rdečem seznamu: Andora, Francija (samo posamezne administrativne enote): čezmorsko ozemlje La Réunion, Nizozemska, Španija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Andaluzija, Aragonija, La Rioja in Castilla-La Mancha, Švedska (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Smaland Med Oarna, Norra Mellansverige in Ovre Norrland, Afganistan, Alžirija, Angola, Bahami, Bangladeš, Belize, Belorusija, Benin, Burkina Faso, Burundi, Butan, Čad, Demokratična republika Kongo, Dominikanska republika, Džibuti, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Etiopija, Filipini, Gabon, Gambija, Gana, Gruzija, Gvajana, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bissau, Haiti, Honduras, Indonezija, Irak, Jemen, Jordanija, Južni Sudan, Kamerun, Katar, Kazahstan, Kenija, Kirgizija, Komori, Kuba, Liberija, Libija, Madagaskar, Mali, Maroko, Mavretanija, Mehika, Niger, Nigerija, Nikaragva, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nova Gvineja, Republika Kongo, Rusija, Salvador, Savdska Arabija, Senegal, Severna Koreja, Sierra Leone, Slonokoščena obala, Somalija, Srednjeafriška republika, Sveta Lucija, Tadžikistan, Togo, Turčija, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Vzhodni Timor, Združeni arabski emirati.

Temno rdeči seznam držav

Oseba, ki prihaja z območja na temno rdečem seznamu, mora ob vstopu v Slovenijo predložiti test PCR (ni možnosti predložitve testa HAG). Po vstopu v Slovenijo se napoti v karanteno na domu za deset dni. Osebi pa ni treba predložiti testa PCR in tudi ne bo napotena v karanteno na domu, če predloži potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

Na temno rdečem seznamu so: Francija (samo posamezne administrativne enote): čezmorsko ozemlje Guyane, Irska, Lihtenštajn, Argentina, Bahrajn, Bocvana, Bolivija, Brazilija, Čile, Egipt, Ekvador, Esvatini, Indija, Iran, Južna Afrika, Kolumbija, Kostarika, Kuvajt, Lesoto, Malavi, Maldivi, Malezija, Mongolija, Mozambik, Namibija, Nepal, Paragvaj, Peru, Sejšeli, Sirija, Sudan, Surinam, Šrilanka, Tanzanija, Trinidad in Tobago, Tunizija, Urugvaj, Zambija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Zelenortski otoki, Zimbabve.