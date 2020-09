Vlada si prizadeva za lažje prehajanje meje z Madžarsko, BiH zahteva negativen test

Kot so pojasnili na zunanjem in notranjem ministrstvu, so po madžarskem odloku izjeme za prehod meje poleg drugih tudi vojaški konvoji, tranzit vozil, dnevni migranti, torej delavci in dijaki, ki delo opravljajo bodisi na Madžarskem ali v Sloveniji, ter tudi državljani sosednjih držav in tam živeči madžarski državljani.

Po torkovem zaprtju madžarske meje za tuje državljane slovenski državljani torej lahko vstopijo na Madžarsko v 30-kilometrski pas od državne meje za največ 24 ur. Potrdilo delodajalca ali kakšno drugo dovoljenje pri tem ni potrebno.

Kar zadeva poziv predsednika Državne slovenske samouprave Karla Holca in zagovornice Slovencev v madžarskem parlamentu Erike Köleš Kiss madžarskemu notranjemu ministrstvu, naj odpre mejni prehod Verica-Čepinci, ki je za porabske Slovence izjemnega pomena, na zunanjem ministrstvu pravijo, da si prek veleposlaništva v Budimpešti in generalnega konzulata v Monoštru intenzivno prizadevajo za rešitev, vendar o podrobnostih ne morejo govoriti, dokler potekajo pogovori.

Za rešitev težav pri prihodu in odhodu učencev iz Madžarske na dvojezično osnovno šolo Prosenjakovci, kamor morajo zdaj po ovinku čez mejni prehod Hodoš, se trudi tudi poslanecFerenc Horvath. Kot je povedal, dogovora še ni, upa pa, da bo kmalu. Od 100 učencev na tej šoli jih 42 učencev prihaja iz sosednje države. Zato si želijo, da bi mejni prehod pri Prosenjakovcih odprli vsaj za uro ob prihodu v šolo in za uro, ko se učenci vračajo.