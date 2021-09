Vlada sodišču predlaga, naj zavrne ustavno pobudo o izpolnjevanju pogoja PC

Slovenska vojska bo po 1. oktobru, ko bo za državno upravo treba izpolnjevati pogoj PC, po potrebi vpoklicala pogodbene rezerviste vojske za nemoteno izvrševanje ustavnih in zakonskih nalog vojske. A tudi ti bodo morali izpolnjevati pogoj PC. V Policiji navodil še niso dobili. Vlada je medtem na dopisni seji predlagala zavrnitev predloga za začasno zadržanje izvrševanja določenih členov odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT, "saj so škodljive posledice za življenje, zdravje in zdravo ter varno delovno okolje bistveno večje od pavšalno zatrjevanih škodljivih posledic za zaposlene v državni upravi".

Vlada je sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja določenih členov odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb s covidom-19. 22. in 23. septembra je namreč od ustavnega sodišča v mnenje prejela tri pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti, in sicer s strani Sindikata policistov Slovenije, Denisa Kralja in Policijskega sindikata Slovenije. V prvi in drugi pobudi je predlagan začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT ter podan predlog za začasno zadržanje izvrševanja tega člena odloka. V tretji pobudi pa je zahtevana ocena ustavnosti in zakonitosti 10.a člena odloka.

icon-expand Ustavno sodišče FOTO: Miro Majcen

Vlada je zato ustavnemu sodišču o vseh treh pobudah predlagala zavrnitev predloga za začasno zadržanje izvrševanja omenjenih členov odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT, saj so škodljive posledice za življenje, zdravje in zdravo ter varno delovno okolje, ki bi jih povzročilo neizvrševanje izpodbijane ureditve pogoja PC v državni upravi, bistveno večje od pavšalno zatrjevanih škodljivih posledic za zaposlene v državni upravi. Vlada je v vlogi izvršilne veje oblasti z izpodbijanim odlokom določila ukrepe, ki so skladni z zakonodajo s področja nalezljivih bolezni in zakonodajo, ki ureja delovanje vlade in državne uprave. Pri tem je vlada zasledovala ustavni cilj varovanja javnega zdravja in izpolnjevanja pozitivne obveznosti države v kontekstu 51. člena ustave ter cilj zagotavljanja zdravega in varnega delovnega okolja vseh zaposlenih v državni upravi. MO: Tudi vpoklicani pogodbeni rezervisti vojske bodo morali izpolnjevati pogoj PC Zaposlenim v upravnem delu Ministrstva za obrambo, ki od petka ne bodo izpolnjevali pogoja PC, bodo omogočeni izraba presežka ur oziroma letnega dopusta, delo od doma na delovnih mestih, katerih narava in delovni proces omogočata opravljanje dela od doma ter sklenitev dogovora o mirovanju pravic iz delovnega razmerja. Delo od doma za javne uslužbence, ki jim narava dela to dopušča, bo omogočeno skladno z delovnimi potrebami ministrstva in razpoložljivostjo tehničnih sredstev za opravljanje dela od doma, so danes pojasnili na ministrstvu. Tistim, ki so na delovnih mestih, kjer narava dela ne omogoča dela od doma, pa bo omogočeno tudi čakanje na delo zaradi "višje sile, ki je nastala na strani delavca, pri čemer jim pripada nadomestilo skladno z zakonodajo". Zakon o delovnih razmerjih v 137. členu določa, da če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, je upravičen do polovice plačila, a ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, ki po 1. oktobru ne bodo izpolnjevali pogoja PC, zaradi narave dela pa jim ne bo mogoče odrediti dela od doma, bodo omogočeni izraba presežka ur oziroma letnega dopusta in čakanje na delo zaradi višje sile, ki je nastala na strani delavca, pri čemer jim pripada nadomestilo skladno s zakonodajo.